'Medidas paramétricas se pusieron solas en la mesa': Francisco Bustamante sobre reformas a la CSS

El relator de las mesas de trabajo que se instalaron para que los diferentes sectores presentaran sus propuestas para las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), Francisco Bustamante, aseguró, ante el desacuerdo de la población, que las medidas paramétricas se pusieron solas en la mesa, señalando que lo único que pidieron los sectores fue aumentar la cantidad de cuotas que pagan los asegurados.

Digamos que las paramétricas se pusieron solitas en la mesa, nadie fue padrino de ellas. La única paramétrica que fue demandada por un componente importante de los gremios fue el aumento de la cuota obrero patronal", expresó.

Defendió la idea de que las paramétricas no resuelven el problema, pero son inevitables porque un fondo de pensiones que está sujeto a los aportes y la edad de las personas, debe estar sujeto a los eventos cambiantes de la población, que son: edad y demografía. Dicho esto, afirmó que incluirlas ayuda a manejar mejor el déficit que cae sobre el sector público, ya que se pueden eliminar, pero el costo del subsidio se dispara.

"La pensión no es un premio, es un complemento, un ingreso que ayuda cuando las personas (la fuerza de trabajo) comienzan a salir del mercado. Entonces es inevitable que en el tiempo se tengan que ajustar, ellas solitas se ponen en la mesa", reiteró Bustamante.

Destacó que si no se distribuye el déficit fiscal entre todos, las finanzas públicas se afectan. Eso incurre en que el Estado tenga que adquirir deudas y reducir la atención de los servicios públicos.

Sobre los reclamos de quienes apuntan a la evasión en el pago de las cuotas, y los dineros supuestamente robados, Bustamante señaló que comprobar eso, lograr que se cancele la deuda y reducir la evasión son medidas que toman tiempo.

Inversiones de la Caja

Detalló que esta reforma a la Ley 51 de la CSS, responde al clamor de hacer más rentables los fondos de la institución, creando una estructura de comisión de análisis e inversiones que asesorará al director y a la junta directiva para que, con planes de inversiones, que tiene que dar la Controlaría, se pueda hacer la operación. Sin embargo, la Caja no tiene licencia para operar en los mercados.

"Estamos hablando de invertir en valores de la sociedad. El diseño que propuse, que nadie tomó en cuenta, era crear una institución financiera que creara su directiva. Yo hablaba de comprar la Caja de Ahorros por un dólar, que se convirtiera en el banco de los trabajadores y administrara todos los fondos", dijo.

En su lugar, según lo explicado, se ha buscado entrar al mercado como entidad pública por medio de operadores, pero se tiene que hacer con las reglas que ya existen.

No es que se está privatizando, si vas a entrar en un mercado privado, tienes que jugar con las reglas de ese mercado", puntualizó.

Cálculo de las pensiones

Recientemente, la CSS puso a disposición de los panameños una herramienta con la que se puede calcular su pensión y comparar los diferentes sistemas.

Bustamante explicó que con esta herramienta se toma como base el salario declarado, eso lleva las horas extras, lo que no lleva son las especias que se dan como los bonos por llegar temprano, o sea, que si una persona cobra 1,400; pero en efectivo solo recibe 900 y lo demás en especies, el restante no llega a la Caja, por lo que eso no le va a sumar.

"Es un tipo de arreglo de evasión entre empleador y empleado. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y a ese empleador que hace eso, el día de mañana ese mismo trabajador lo va a llevar al Ministerio de Trabajo, le van a meter una multa y va a tener que pagar", recalcó.

120 a los 65

Bustamante explicó que la Caja solo hará el pago, lo que significa que si no se hace el depósito de parte del Estado, no puede entregar este dinero. Lo que se está haciendo al traspasarlo a la Caja es que se está extendiendo la seguridad social por medio del Estado, lo que significa que si mañana se terminan los subsidios, quienes están en este programa se salvan porque es un compromiso por ley que tiene el gobierno.