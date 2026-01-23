Clima en Panamá: fin de semana con tiempo estable y sin lluvias en gran parte del país

Según los meteorólogos, no se prevé la incursión de sistemas frontales fríos que puedan alterar el comportamiento atmosférico, lo que permitirá un panorama mayormente seco, especialmente en la vertiente del Pacífico, donde se espera poca nubosidad y mínimas precipitaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones climáticas en Panamá se mantendrán estables durante este fin de semana, sin probabilidades significativas de lluvia, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según los meteorólogos, no se prevé la incursión de sistemas frontales fríos que puedan alterar el comportamiento atmosférico, lo que permitirá un panorama mayormente seco, sobre todo en la vertiente del Pacífico, donde se espera poca nubosidad y mínimas precipitaciones.

En tanto, para la región del Caribe, los modelos climáticos indican lluvias aisladas y poco significativas, acompañadas de mayor nubosidad, aunque sin condiciones que generen inestabilidad marcada.

No obstante, se mantiene un aviso de vigilancia por el incremento del oleaje en el litoral Caribe, por lo que se recomienda precaución a las comunidades costeras y a quienes realicen actividades marítimas.

Otro factor relevante será la radiación solar, cuyos índices oscilarán entre moderados y altos, en especial en áreas del Pacífico. En el Caribe, estos niveles podrían ser ligeramente más bajos debido a la presencia de nubes.

Los especialistas reiteraron que, en términos generales, el país experimentará un fin de semana con clima estable y cero probabilidades de lluvias significativas, condiciones favorables para actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las recomendaciones por radiación solar y el estado del mar en el Caribe.

Con información de Jessica Román