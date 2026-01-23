Marino panameño Olmedo Núñez relata su detención en Venezuela: 'Nos acusaban de ser agresores de la patria'

Tras su liberación y regreso a Panamá, el marino describió condiciones inhumanas, incomunicación total y acusaciones infundadas durante su encierro.

Olmedo Javier Núñez, el marino panameño que estuvo seis meses detenido en Venezuela, fue puesto en libertad y está de 'regreso a casa', según publicó el presidente José Raúl Mulino en la red social X.

El pasado 21 de enero se publicó un informe donde se detallaba que Núñez habría sido excarcelado. Este viernes se confirma su liberación.

"De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. ¡Adelante!!", publicó Mulino en la red social.

Núñez Peñalba arribó al país a bordo del vuelo 8402 de la aerolínea venezolana Estelar, procedente del aeropuerto internacional de Maiquetía, en La Guaira.

El marino panameño formaba parte de la tripulación de una embarcación de bandera panameña cuando fue detenido por autoridades venezolanas el pasado 11 de junio, tras la retención del buque Huayquerí N35, interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En ese momento, las autoridades venezolanas señalaron que la nave se encontraba en una zona marítima restringida, mientras que el gobierno panameño solicitó información sobre los motivos de la detención.

Durante los meses de detención, familiares del marino, especialmente su madre y su esposa en la provincia de Veraguas, solicitaron reiteradamente que se agotaran los esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación y retorno a Panamá.

En su llegada a Panamá, Núñez relató que durante su reclusión fue separado de otros detenidos en pequeños grupos dentro de las cárceles. Explicó que los reclusos eran distribuidos en cubículos donde convivían dos personas por celda, como parte del sistema penitenciario.

Según contó, compartió espacios con personas de distintas nacionalidades, incluyendo colombianos, alemanes, rusos, franceses y otros extranjeros, con quienes intentaban apoyarse mutuamente en medio de las condiciones de detención.

Núñez describió que la alimentación era limitada y apenas regular, lo que provocó una notable pérdida de peso durante su encarcelamiento. Sin embargo, aseguró que mantenía la esperanza de ser liberado y que confiaba en que su salida se concretaría pronto.

El marino también relató el momento de su captura, ocurrido el 10 de junio, cuando recibió un aviso por radio sobre una supuesta inspección. Explicó que militares armados abordaron la embarcación y que él advirtió al capitán que estaban entrando a un barco con bandera panameña, por lo que no debían subir armados.

Tras su regreso al país, Núñez manifestó sentirse contento y agradecido por las gestiones realizadas para lograr su liberación, aunque dijo que aún conoce pocos detalles del proceso. También expresó preocupación por compañeros que aún permanecen detenidos en Venezuela.

"Sabíamos que algo se estaba pasando, sabiendo que las liberaciones pronto llegarían a mí. Pidiéndole a Dios también, porque todavía tenía tres compañeros hondureños que siguen en Rodeo”, expresó.

Núñez forma parte del grupo de presos políticos que han sido liberados en Venezuela tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del 2026.

El relato de Olmedo

“Estábamos en aguas exclusivamente económicas internacionales”, explicó Núñez al recordar el momento en que fuerzas venezolanas abordaron el barco en el que trabajaba, dedicado a una misión arqueológica. “Tiramos el ancla para descansar un poco… y de pronto llamaron por radio diciendo que querían hacer una inspección porque el barco tenía un color militar”.

Sin embargo, lo que siguió fue una pesadilla. Según su testimonio, las autoridades venezolanas lo mantuvieron totalmente incomunicado, encerrado 23 horas al día en un espacio reducido, con alimentación deficiente y sin acceso a atención médica adecuada.

Nos tenían totalmente incomunicados, nos acusaban de terrorismo y otras cosas más, porque nos decían que éramos agresores de la patria y demás”. — Olmedo Núñez - Marino panameño

Durante meses, ni su familia ni las autoridades panameñas tuvieron información sobre su paradero o situación legal. Solo el 5 de octubre —casi cuatro meses después de su detención— logró realizar una llamada, y posteriormente recibió una única visita consular en la que pudo intercambiar mensajes con sus seres queridos.

Canciller Martínez Acha: “No hubo proceso, se violaron todos sus derechos”

En declaraciones posteriores, el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, confirmó que Núñez permaneció detenido sin cargos, sin juicio y sin garantías legales.

“Se violaron todos sus derechos, principalmente su libertad, sin ningún tipo de cargo”, afirmó el canciller, quien destacó que el presidente José Raúl Mulino instruyó desde el primer día priorizar su liberación.

Martínez-Acha también agradeció el apoyo de la cónsul panameña en Caracas, Susana, así como la cooperación de Catar y Estados Unidos tras los eventos del 3 de enero. “Si él decide emprender acciones legales contra Venezuela, Panamá lo acompañará”, aseguró.

El gobierno panameño reiteró su compromiso con la liberación de otros ciudadanos extranjeros aún detenidos en Venezuela, incluidos miembros de la tripulación de Núñez de distintas nacionalidades.

Núñez concluyó su testimonio con un mensaje de esperanza: “No le deseo a nadie esta experiencia… Ojalá todos logren su libertad, porque yo estoy aquí, pero solo al 50%: la lucha es de todos”.

Ahora, reunido con su madre, esposa e hijos, comienza su camino de recuperación tras lo que calificó como “una pesadilla” que marcó profundamente su vida.