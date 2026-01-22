Clima en Panamá: Aguaceros ocasionales en el Caribe y condiciones secas en el Pacífico

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este miércoles 21 de enero.

El tiempo

En el Caribe, durante el transcurso de la mañana, lluvias ocasionales de corta duración sobre la provincia de Colón; el resto de la vertiente, cielo parcialmente nublado a despejado. Durante la tarde y resto del día, sin eventos lluviosos significativos.

En el Pacífico, durante el transcurso de la mañana, se prevén condiciones estables, cielo parcialmente nublado a despejado. Durante la tarde y el resto del día, algunos aguaceros aislados hacia la provincia de Darién y la comarca Emberá Wounaan; el resto del país, condiciones secas y calurosas, sin eventos lluviosos significativos.

Temperaturas

Las temperaturas máximas oscilarán de 30°C a 34°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 31°C y Cordillera Central de 22 °C a 25 °C.

Viento

Durante el transcurso del día, vientos variables de componente: Norte, Noroeste y Noreste en el Caribe con velocidades sostenidas de 25 a 35 km/h. Pacífico, vientos variables del noreste, noroeste y suroeste con velocidades sostenidas de 20 a 35 km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral del Caribe: olas de 1.5 a 2.0 metros de altura con periodos de 08 A 09 segundos.

En el litoral del Pacífico: olas de 0.6 a 1.2 metros de altura con periodos de 09 a 14 segundos.

Índices de radiación UV-B

Índices máximos altos a muy extremos en el país (06 a 11+).