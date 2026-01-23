Clima en Panamá: Cielo despejado a parcialmente nublado este viernes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este viernes 23 de enero.

El tiempo

A lo largo de gran parte del día, continúa un flujo constante de humedad hacia la región caribeña, pero debido a los vientos cortantes en niveles altos, solo se esperan chaparrones aislados en sectores de Colón (Costa Abajo), Comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas.

Por otro lado, en la zona del Pacífico se prevé la prevalencia de cielos mayormente despejados durante gran parte del día y la noche, con algunos intervalos nubosos especialmente en la tarde.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas registrarán valores que oscilarán entre los 15 °C y 21 °C en las zonas altas y de cordillera. Mientras tanto, en el resto del país, se espera que los valores más bajos se sitúen entre los 22 °C y 24 °C.

En cuanto a las temperaturas durante el día, se prevé que las máximas alcancen rangos de 27 °C a 34 °C, con registros incluso más elevados en regiones de menor altitud.

Viento

Aunque predominen los vientos del norte, noreste a lo largo del territorio nacional, sus velocidades variarán entre los 15 y 35 km/h. Estas condiciones se mantendrán constantes a lo largo del día, generando una sensación térmica poco calurosa en varias zonas, especialmente en áreas más elevadas.

Condiciones marítimas

En el Pacífico se mantendrán condiciones marítimas estables, con oleaje moderado y alturas que no sobrepasan los 1.10 metros. Por otro lado, en el Caribe, bajo advertencia por el oleaje alto y periodicidad elevada de hasta 10 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se espera que la radiación ultravioleta alcance niveles elevados, ubicándose en las categorías de muy alto a extremo, con un índice UV que oscilará entre 9 y 11.

Por alta incidencia de la radiación UV, instan a mantenerse hidratado.

Además, piden seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).