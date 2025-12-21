Clima en Panamá: Condiciones ventosas, secas y calurosas este domingo en gran parte del país

Para la tarde , podrían registrarse chaparrones aislados y de corta duración en áreas muy puntuales de la provincia de Colón y en zonas montañosas.

Panamá/Las condiciones ventosas, secas y calurosas predominarán este día en amplias regiones del país, especialmente en el litoral del Pacífico, de acuerdo con el pronóstico meteorológico más reciente.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias ocasionales y dispersas en puntos cercanos a la costa. Para la tarde, podrían registrarse chaparrones aislados y de corta duración en áreas muy puntuales de la provincia de Colón y en zonas montañosas. En horas de la noche, no se descartan nuevos episodios de lluvias esporádicas hacia las costas caribeñas.

Mientras tanto, en el Pacífico, las primeras horas del día estarán marcadas por un ambiente ventoso, seco y caluroso. Durante la tarde, se prevén lluvias aisladas en sectores montañosos y en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país el cielo se mantendrá parcialmente nublado a despejado. Para la noche, no se anticipan condiciones meteorológicas significativas.

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos oscilarán entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico, entre 29 °C y 32 °C en el Caribe, y entre 22 °C y 25 °C en la Cordillera Central.

Los vientos soplarán a lo largo del día desde los componentes este-noreste, noreste y noroeste, con velocidades sostenidas de 15 a 35 km/h. En zonas marítimas y montañosas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 km/h.

En el ámbito marítimo, el litoral Caribe presenta condiciones de precaución debido a vientos y oleajes, con olas que alcanzarán entre 1.5 y 2.0 metros de altura y períodos de ocho segundos. En el Pacífico, el oleaje será más moderado, con alturas entre 0.5 y 1.0 metro y períodos de 10 a 13 segundos.

Finalmente, los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles muy altos a extremos, con valores que oscilarán entre 8 y 11+, por lo que se recomienda extremar las medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.