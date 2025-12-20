Compras de último momento dinamizan la Avenida Central y centros comerciales previo a la Navidad

Vendedores informales señalaron que, a diferencia de días anteriores en los que las ventas se habían mantenido lentas, este sábado se observó un repunte significativo.

Un intenso movimiento comercial se registró este sábado en la Avenida Central y en el centro comercial Albrook, donde cientos de personas acudieron a realizar compras de último momento con motivo de la celebración de la Navidad.

Desde horas de la tarde, la Avenida Central se mantuvo concurrida por compradores que buscaban desde ropa y calzado hasta juguetes, alfombras y artículos para el hogar. El flujo constante de personas también benefició a buhoneros y emprendedores, quienes aprovecharon el mes de diciembre para ofertar sus productos.

Vendedores informales señalaron que, a diferencia de días anteriores en los que las ventas se habían mantenido lentas, este sábado se observó un repunte significativo, atribuido en parte a la cercanía de las festividades y al día libre que permitió a muchos salir a comprar.

Te puede interesar: Iba cargado de droga y provocó múltiple accidente en el puente Centenario

Los compradores indicaron que aprovecharon la jornada para completar las compras pendientes, mientras que otros aseguraron haber adquirido casi todo lo necesario para las celebraciones del 24 y 25 de diciembre.

Un panorama similar se vivió en Albrook Mall, donde la afluencia de personas provocó la saturación de los estacionamientos, obligando a algunos conductores a estacionarse en calles aledañas. En el interior del centro comercial, se observaron largas filas en las paqueteras destinadas a resguardar las compras navideñas.

Algunos visitantes señalaron que aprovecharon el día libre para acompañar a familiares, incluso provenientes del interior del país, como Chiriquí, quienes viajaron a la capital para realizar compras y visitas familiares, pese a los gastos adicionales que implica el traslado.

El movimiento comercial estuvo marcado por almacenes llenos, filas constantes y un ambiente propio de la temporada, reflejando el incremento de la actividad económica previo a la Navidad tanto en la Avenida Central como en uno de los principales centros comerciales del país.

Información de Jessica Román