Clima en Panamá: Febrero arranca con lluvias, fuertes vientos y radiación ultravioleta alta

De acuerdo con los pronósticos, se esperan olas que superen los 2 metros de altura tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 1 de febrero, advirtiendo condiciones ventosas, lluvias de variada intensidad y estado del mar de precaución en ambos litorales, por lo que recomienda a la población seguir las orientaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Condiciones climáticas por regiones

En la vertiente del Caribe, durante el día predominarán vientos fuertes, cielos nublados y lluvias de moderadas a fuertes, condiciones que se mantendrán hasta horas de la noche a lo largo de toda la región.

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado a poca nubosidad en gran parte del país. No obstante, se esperan nublados con lluvias ocasionales o esporádicas en sectores de Darién, la comarca Emberá Wounaan, el Golfo de Panamá, la Cordillera Central, las Tierras Altas de Chiriquí, el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas.

Para horas de la tarde, el IMHPA prevé aguaceros aislados en Panamá Oeste (norte), Panamá Norte, Panamá Este, la región metropolitana, Darién, el Golfo de Panamá, la comarca Emberá Wounaan, el norte de Coclé, el sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí. En tanto, en la Cordillera Central y Tierras Altas de Chiriquí se mantendrán nublados con lluvias intermitentes.

Durante la noche, persistirán los nublados con lluvias intermitentes en la Cordillera Central, Tierras Altas de Chiriquí, Coclé Norte, norte de Panamá Oeste, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan. El resto del Pacífico presentará cielo parcialmente nublado a poca nubosidad.

Temperaturas en Panamá

Las temperaturas máximas en Panamá oscilarán entre 27°C y 32°C en zonas bajas, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se registrarán valores entre 10°C y 22°C.

Vientos fuertes: advertencia de precaución

El IMHPA advierte vientos del noroeste y nor-noreste en el Caribe, con velocidades entre 30 y 45 km/h, acompañados de ráfagas superiores.

En el Pacífico, se esperan vientos del norte con velocidades de 40 a 55 km/h, también con ráfagas más intensas, por lo que se mantiene el estado de precaución.

Condiciones marítimas

En el litoral Caribe, se pronostican olas entre 1.8 y 2.5 metros con períodos de 7 a 8 segundos, condiciones consideradas de precaución para la navegación.

En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 1.2 y 1.8 metros, con períodos de 12 a 14 segundos.

Radiación UV-B

Los índices de radiación UV-B en Panamá se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto, entre 5 y 10, por lo que se recomienda protección solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.

Recomendaciones

El IMHPA reiteró el llamado de precaución por condiciones ventosas y estado del mar en ambos litorales, exhortando a la ciudadanía a consultar los avisos de vigilancia meteorológica y seguir las recomendaciones del SINAPROC.

📌 Los avisos oficiales pueden consultarse en:

👉 https://www.imhpa.gob.pa/es/aviso-vigilancia