Cobro por estacionamientos en servidumbre pública de La Chorrera inicia en marzo

La Chorrera, Panamá Oeste/A partir del 1 de marzo en La Chorrera se realizará el cobro por estacionamientos de todas las áreas de servidumbre desde el parque Feuillet hasta el parque Libertador. Comerciantes dicen que esta medida podría disminuir sus ventas.

Eloi Chong, de la Asociación China de Panamá Oeste, indicó que muchos comerciantes han manifestado su preocupación por que este nuevo cobro podría restar la llegada de cliente o la zona se podría convertir en una zona bruja por la falta de personas.

Indicó que varias organizaciones están por reunirse para tomar una decisión y poder recurrir al Municipio de La Chorrera para que no se golpee al pueblo en momentos tan difíciles.

Mientras que los transportistas y usuarios del transporte público están preocupados ya que sería posible que cambien de ubicación de la piquera de buses hacía más de 4 corregimientos del distrito de Capira.

Irene Soto, manifestó que la medida los afectará porque no podrán hacer piquera en el área, lo que está generando preocupación porque no hay gran cantidad de clientes y con este nuevo cobro no sabe de dónde sacarán para pagar tantos impuestos.

Mientras que el usuario del transporte público, Jorge Chirú, dijo que se les hace más fácil tomar el transporte en esa zona, debido a que son carros que viajan hacia los campos y ahora cómo van a hacer si no saben dónde ubicarán ahora los buses.

Según el consorcio ‘Parking Móvil’, buscan administrar los estacionamientos del distrito, ya que, es costumbre de personas dejar sus vehículos casi todo el día en los pocos estacionamientos que hay en el centro de La Chorrera.

Por su parte, Roberto Ruíz, supervisor del consorcio ‘Parking Móvil’, dijo que el proyecto se está fraguando hace cuatro meses, se han colocado letreros para que la ciudadanía se vaya informando, asegurando que se busca gestionar el problema de la falta de estacionamiento.

Explicó que desde que las personas se estacionan tiene 15 minutos gratis, a partir de ese tiempo se empieza a cobrar. Cada hora tiene un costo de 0.75 centavos que se podrá hacer en la aplicación Tigo Parkin Móvil.

Además del uso de la aplicación, se construirán lugares de cobro autorizados a lo largo de la avenida.

Entre los beneficios están seguro contra colisiones, robos, vidrios rotos, consorcio ‘Parking móvil’ lo brinda.

Las personas que no cumplan con el pago serán sancionadas inicialmente con 10 dólares.

Información de Yiniva Caballaro.