Comisión de Economía discute el proyecto sobre interés preferencial en compra de viviendas

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional discutió el proyecto de Ley #43 que modifica la Ley #3 de 1985 que establece el régimen de interés preferencial en ciertos préstamos hipotecarios.

Este proyecto de ley busca que se puedan otorgar estos interés preferenciales en préstamos hasta el 31 de diciembre del 2027 con excepción de los préstamos para viviendas plurifamiliares cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de $120 mil y no exceda los $180 mil dólares.

Estas diferencias de criterios quedan marcadas por parte del Legislativo cuando la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, que es la proponente de este proyecto indica que es necesario para que los panameños puedan acceder a las viviendas.

"Aquí en este país se gastan recursos en otras cosas, esto es una inversión que hacemos los panameños, yo quisiera preguntarle al ministro, frente a esto, qué políticas públicas tiene tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el MIVI, porque realmente nosotros no le podemos decir al país que no hay", aseveró Castañeda.

Sin embargo, el viceministra de Economía, Fausto Fernández, habló de que no se podría ya que no se cuentan con los recursos necesarios para poder hacerle frente a este interés preferencial que se dejó de dar o no se extendió su vigencia con esta administración y finalizó en el pasado mes de junio.

Es importante resaltar que esto ha motivado una deuda que tiene el Estado entre las promotoras y también con ciertas entidades bancarias.

"La propuesta de ley bajo un análisis no cumple con lo establecido en el Artículo 176 de nuestra constitución política que establece que la Asamblea no podrá expedirle leyes que deroguen o modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el presupuesto general del Estado", sostuvo el viceministro de Economía.

Castañeda añadió que el desarrollo se busca con desarrollo y se tiene que correr el riesgo de tomar decisiones ya que debido a la realidad de Panamá no solamente deben limitarse a decir que no tienen fuente de financiamiento.

Al final de la Comisión se sometió a aprobación en primer debate y fue aprobado. Se espera que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional.

