Comunidad china conmemora más de 171 años de aportes históricos y culturales a Panamá

Juan Tam, representante de la comunidad china, recordó que la celebración honra la llegada de los primeros 701 trabajadores chinos, quienes vinieron a colaborar en la construcción del ferrocarril.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy, Panamá se une a la comunidad china para celebrar una festividad de gran importancia que conmemora más de 171 años de contribuciones de este grupo en el país, tanto en el ámbito económico como social y cultural.

Para la comunidad china, esta fecha es significativa porque reconocen que, entre los aportes más importantes que han brindado a Panamá, también está su gastronomía. Además, forman parte de la historia y mantienen una conexión cultural profunda con el país.

Juan Tam, representante de la comunidad china, recordó que la celebración honra la llegada de los primeros 701 trabajadores chinos, quienes vinieron a colaborar en la construcción del ferrocarril. Posteriormente, llegaron más trabajadores para la construcción del Canal de Panamá, primero bajo el proyecto francés y luego con el canal estadounidense. “Aunque en los registros de estos dos canales no aparecemos debido a que éramos considerados una raza prohibida según el gobierno panameño en 1904, nuestra llegada marcó un capítulo importante de la historia. Celebramos su arribo a Panamá”, destacó Tam.

La festividad también es un momento de reflexión sobre el esfuerzo y los sueños de los antepasados chinos que llegaron al país. Hoy, la comunidad supera los 300.000 miembros y continúa dejando su huella en distintas áreas de la vida panameña, desde la economía hasta la cultura y la gastronomía.

Diversas actividades se realizan en el país para conmemorar esta fecha, reforzando los lazos entre Panamá y la comunidad china y destacando la importancia de su legado en la construcción de la identidad y la historia del país.

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Con información de Jocelyn Mosquera