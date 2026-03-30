Semana Santa fortalece la identidad cultural y el turismo en Panamá, destaca ministra de Cultura

La titular de Cultura explicó que estas celebraciones, que ya suman una década bajo el concepto de Semana Santa Internacional, se integran a un proceso más amplio de recuperación del Casco Antiguo.

Panamá/En medio de las celebraciones de Semana Santa, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó el valor de las tradiciones y el patrimonio cultural vivo de Panamá como elementos que fortalecen la identidad nacional y proyectan al país a nivel internacional.

“Estamos ahora en un momento tan especial que es la Semana Santa, que es una celebración de los rituales, de las tradiciones, de las costumbres”.

Herrera resaltó que Panamá, al ser un país pluricultural y multiétnico, posee una riqueza de saberes que trasciende lo local. “Tenemos esos saberes para compartirlos, no solamente en la intimidad de nuestra identidad nacional, sino que también de manera global con el mundo, con esa responsabilidad compartida”.

La titular de Cultura explicó que estas celebraciones, que ya suman una década bajo el concepto de Semana Santa Internacional, se integran a un proceso más amplio de recuperación del Casco Antiguo. “Esto todo es un plan de rehabilitación del casco antiguo que inició hace más de 15 años o más, más de 30 años… el casco antiguo viene restaurándose, su puesta en valor, declarado patrimonio de la humanidad”.

En ese sentido, destacó la participación de comunidades y organizaciones en la preservación de estas tradiciones. “Grupos organizados comparten sus saberes y se unen para compartir… con el turismo cultural, con aquellas personas que tal vez no compartan esta tradición, pero lo ven con respeto y con mucho amor”.

Para la ministra, estas expresiones representan mucho más que actos religiosos. “Esto es un momento de reflexión, es un momento de contemplación y un momento para compartir en familia, pero sobre todo poner en contexto el patrimonio cultural vivo de nuestra nación y que hemos heredado”.

Asimismo, destacó el impacto social y económico de estas actividades. “Aquí trabaja el artesano, aquí trabaja la gastronomía, aquí trabajan los saberes, las tradiciones que de generación en generación se van fortaleciendo y no están escritas, se viven”.

Herrera indicó que desde el Gobierno Nacional se busca impulsar y proteger estas manifestaciones. “Estamos convencidos de que hay que fortalecer la identidad de nuestra nación, como que la gente se empodere de lo que su corazón le dice que debe ser”, dijo.

También hizo un llamado al respeto por la diversidad cultural del país. “Nosotros tenemos que ser respetuosos de todas estas tradiciones, protegerlas, salvaguardarlas y dedicarles el patrimonio cultural vivo e intangible como el tangible”.

La ministra invitó a la ciudadanía y a los visitantes a participar de estas celebraciones. “Invitamos a todos aquellos que quieran participar de esta actividad y contemplarla desde el respeto y la admiración… acercarse al casco antiguo o ir a sus actividades familiares y compartirlas”.

Además, destacó el potencial turístico y económico de la Semana Santa. “Que el mundo entero venga a Panamá a celebrar nuestras tradiciones y nuestras costumbres y sacar de esto un turismo cultural, porque hay una derrama económica de una industria creativa y de un desarrollo artesanal”.

La funcionaria enfatizó que estas manifestaciones culturales integran tanto lo espiritual como lo económico. “Es un conjunto de manifestaciones que produce un momento especial tanto desde la esfera espiritual como desde la esfera comercial en toda su gama del respeto y la admiración”.