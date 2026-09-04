Concejales de Chiriquí piden aclarar resolución de Contraloría sobre uso de fondos

Los representantes esperan reunirse con el contralor general para conocer el alcance de la resolución y plantear sus inquietudes, con la expectativa de que la medida pueda ser revisada y, eventualmente, derogada.

David, Chiriquí/Directivos del Concejo Provincial de Representantes de Chiriquí convocaron a una reunión extraordinaria con sus agremiados para analizar una reciente resolución de la Contraloría General de la República que restringe el uso de fondos provenientes de impuestos para financiar determinadas actividades comunitarias.

Según explicaron los representantes, la medida genera preocupación debido a que estos recursos son utilizados tradicionalmente para actividades como las celebraciones de fiestas patrias, el Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo, además de otras iniciativas de beneficio comunitario.

Guillermo Álvarez, presidente del Concejo Provincial, señaló que respaldan las tradiciones y actividades culturales de las comunidades, las cuales, según dijo, estarían en riesgo de mantenerse bajo las actuales restricciones.

Álvarez manifestó su confianza en que el tema pueda ser aclarado mediante un diálogo con el contralor general de la República, Anel Flores.

“Como gremio estamos reunidos para ver cómo podemos hacer ese puente de diálogo con el contralor y lograr que esto se aclare”, expresó.

Por su parte, Lefia González, representante de Santo Domingo, en Bugaba, manifestó su preocupación debido a que ya se habían realizado coordinaciones para los desfiles patrios y otras actividades programadas para los próximos meses.

Explicó que parte de los recursos destinados a la premiación de los participantes en estas actividades provienen de los fondos asignados a los gobiernos locales.

González sostuvo además que estos recursos fueron contemplados en consultas públicas, donde las propias comunidades determinaron las prioridades para su utilización.

Entre los gastos contemplados, mencionó actividades navideñas, celebraciones del Día de la Madre, desfiles patrios, subsidios educativos y otras ayudas que los representantes entregan a residentes de sus corregimientos.

Los representantes esperan reunirse con el contralor general para conocer el alcance de la resolución y plantear sus inquietudes, con la expectativa de que la medida pueda ser revisada y, eventualmente, derogada.

Mientras tanto, los gobiernos locales de Chiriquí permanecen a la espera de una definición que les permita conocer si podrán disponer de estos recursos para las actividades comunitarias previstas para los últimos meses del año.

Con información de Demetrio Ábrego