Concesiones de puertos: Mulino deja claro que no tomará decisiones precipitadas

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó el tema de las concesiones otorgadas a empresas chinas en Panamá, así como el estado del cuarto puente sobre el Canal. En su respuesta, el mandatario dejó claro que su gobierno no contempla la cancelación de estos contratos, subrayando la importancia del respeto al estado de derecho y a los acuerdos vigentes.

Mulino explicó que la concesión de los puertos y el contrato para la construcción del cuarto puente sobre el Canal son acuerdos legales que su administración heredó.

"El contrato es el contrato y es ley entre las partes", afirmó el presidente al referirse a un contrato que involucra al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a una empresa china.

Asimismo, indicó que la concesión de los puertos está siendo auditada por la Contraloría General de la República, en lo que calificó como un proceso "exhaustivo" para determinar si existen irregularidades en los pagos de impuestos.

El pasado 20 de enero, el contralor General de la República, Anel Flores, acudió de manera personal a las instalaciones de Panama Ports Company para dar inicio a una auditoría forense en esta entidad.

Su llegada fue precedida por una visita a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), donde notificó de manera oficial al director, Luis Roquebert, sobre el inicio de esta investigación.

El mandatario Mulino enfatizó que no tomará decisiones precipitadas ni actuará por presiones externas.

Nota relacionada: Contraloría inicia auditoría forense en Panama Ports Company

"Panamá está para respetar el estado de derecho, guste o no a algunos", señaló, agregando que su gobierno no especulará sobre posibles incumplimientos sin pruebas concretas. "Si de la auditoría surgen temas sensitivos que interfieran con la continuidad de la concesión, lo veremos y lo estudiaremos", apuntó.

En cuanto al cuarto puente sobre el Canal, Mulino destacó que la obra ha estado paralizada por una década y que su gobierno ha logrado avances significativos. Explicó que la administración anterior modificó el diseño original para dar prioridad a la tunelación de la Línea 3 del Metro.

"Tuvo que ser en nuestra administración que se activó la tunelación para culminar la Línea 3, que llegará a la ciudad de Panamá con un túnel por debajo del Canal", precisó.

Nota relacionada: Mulino afirma que Panamá es soberano y que no hay presencia militar de otro país en el Canal

Mulino aseguró que hasta el momento no existen indicios de problemas graves con los contratistas del proyecto del puente.

"Me lo tendrían que demostrar, pero hasta este momento no puedo especular sobre semejantes cosas", sostuvo. Enfatizó que su gobierno no actúa bajo supuestos ni se maneja con especulaciones en política internacional.

Finalmente, el presidente Mulino reiteró su compromiso con la seguridad jurídica del país y la atracción de inversión extranjera, dejando en claro que cualquier acción futura dependerá de los resultados de las auditorías y evaluaciones técnicas correspondientes.