Concluyen entrevistas a aspirantes a defensor del pueblo; decisión se conocerá tras Semana Santa

El proceso de entrevistas se desarrolló durante varios días, en los que los candidatos expusieron sus propuestas y respondieron a preguntas de los diputados, en un contexto marcado por llamados a mayor transparencia y meritocracia en la selección.

La noche de este martes culminó el proceso de entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, en medio de un proceso que ha generado expectativa pública y cuestionamientos sobre la elección.

De los 35 postulantes inicialmente convocados, 31 se presentaron ante la comisión evaluadora de la Asamblea Nacional. Entre los aspirantes destacaron el actual defensor, Eduardo Leblanc, quien busca la reelección, y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo.

El proceso de entrevistas se desarrolló durante varios días, en los que los candidatos expusieron sus propuestas y respondieron a preguntas de los diputados, en un contexto marcado por llamados a mayor transparencia y meritocracia en la selección.

El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, informó que la lista de aspirantes que serán recomendados al pleno legislativo se dará a conocer después de la Semana Santa.

Estos son los aspirantes

Johana Patricia Díaz Alberola

Boris Alexis Corcho Díaz

Luis Antonio Aldeano Ortiz

Esperanza Anayansi Ruiz Cerón

Anahí Quintero Belda

Jahaira Esther Rangel Núñez

Joel Alexis De León Quintero

Dilia Estela Cornejo Meneses

Rodrigo Alberto García Rodríguez

Igor Jomir Herrera Brugiati

Cleovis Madrid Ledezma

Eduardo Leblanc González

Rodrigo Alonso Frago Madrigales

Jorge Zúñiga Sánchez

Ángela Russo Mainieri

Giselle Annette Emiliani Duque

José Luis Carles Rodríguez

Joyce Janette Araujo Lasso

Raúl Eduardo Peñaloza Testa

Gloria del Carmen Young Chizmar

Félix Humberto Paz Moreno

Venicia Clementina Chang Monterrey

Guillermo Santamaría

Jorge Enrique Aguirre Leason

Allan Poher Barrios Rosario

José Antonio Collado Valencia

Gina Larissa Correa Hils

Meiky Luz Quintero Hernández

Roberto Rivera Concepción

Rubén Darío Frías Ortega

Johanna Yamileth Aguirre Frías

Alexander Rojas Figueroa

Ela Marife Jaén Herrera

Edgar Manuel Castillo Santamaría

Ricardo Alejandro Valencia Arias

Cabe señalar que, entre los aspirantes que, según fuentes legislativas, contarían con apoyo desde el Ejecutivo, están la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo y Gina Correa, esta última sobrina de la gobernadora Mayín Correa y directora de Documentación de la Asamblea Nacional, cuyos nombres han circulado con insistencia dentro del hemiciclo. Mientras que, el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien aspira a la reelección, sería una figura que apoyaría la bancada del Partido Revolucionario Democrático.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales de Derechos Humanos y su principal función es procurar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, a través de la fiscalización de las funciones de las instituciones de gobierno.