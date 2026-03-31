Concluyen entrevistas a aspirantes a defensor del pueblo; decisión se conocerá tras Semana Santa
El proceso de entrevistas se desarrolló durante varios días, en los que los candidatos expusieron sus propuestas y respondieron a preguntas de los diputados, en un contexto marcado por llamados a mayor transparencia y meritocracia en la selección.
La noche de este martes culminó el proceso de entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, en medio de un proceso que ha generado expectativa pública y cuestionamientos sobre la elección.
De los 35 postulantes inicialmente convocados, 31 se presentaron ante la comisión evaluadora de la Asamblea Nacional. Entre los aspirantes destacaron el actual defensor, Eduardo Leblanc, quien busca la reelección, y la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo.
El proceso de entrevistas se desarrolló durante varios días, en los que los candidatos expusieron sus propuestas y respondieron a preguntas de los diputados, en un contexto marcado por llamados a mayor transparencia y meritocracia en la selección.
El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, informó que la lista de aspirantes que serán recomendados al pleno legislativo se dará a conocer después de la Semana Santa.
Estos son los aspirantes
- Johana Patricia Díaz Alberola
- Boris Alexis Corcho Díaz
- Luis Antonio Aldeano Ortiz
- Esperanza Anayansi Ruiz Cerón
- Anahí Quintero Belda
- Jahaira Esther Rangel Núñez
- Joel Alexis De León Quintero
- Dilia Estela Cornejo Meneses
- Rodrigo Alberto García Rodríguez
- Igor Jomir Herrera Brugiati
- Cleovis Madrid Ledezma
- Eduardo Leblanc González
- Rodrigo Alonso Frago Madrigales
- Jorge Zúñiga Sánchez
- Ángela Russo Mainieri
- Giselle Annette Emiliani Duque
- José Luis Carles Rodríguez
- Joyce Janette Araujo Lasso
- Raúl Eduardo Peñaloza Testa
- Gloria del Carmen Young Chizmar
- Félix Humberto Paz Moreno
- Venicia Clementina Chang Monterrey
- Guillermo Santamaría
- Jorge Enrique Aguirre Leason
- Allan Poher Barrios Rosario
- José Antonio Collado Valencia
- Gina Larissa Correa Hils
- Meiky Luz Quintero Hernández
- Roberto Rivera Concepción
- Rubén Darío Frías Ortega
- Johanna Yamileth Aguirre Frías
- Alexander Rojas Figueroa
- Ela Marife Jaén Herrera
- Edgar Manuel Castillo Santamaría
- Ricardo Alejandro Valencia Arias
Cabe señalar que, entre los aspirantes que, según fuentes legislativas, contarían con apoyo desde el Ejecutivo, están la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo y Gina Correa, esta última sobrina de la gobernadora Mayín Correa y directora de Documentación de la Asamblea Nacional, cuyos nombres han circulado con insistencia dentro del hemiciclo. Mientras que, el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien aspira a la reelección, sería una figura que apoyaría la bancada del Partido Revolucionario Democrático.
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales de Derechos Humanos y su principal función es procurar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, a través de la fiscalización de las funciones de las instituciones de gobierno.