Contención del gasto, director de la CSS, la mina de Donoso y Venezuela ¿Qué dijo el presidente Mulino?

Ciudad de Panamá, Panamá/Además de informar que la iniciativa sobre amnistía no tiene ni su aprobación ni su consenso, el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el conversatorio semanal de los días jueves, se refirió a diferentes temas de la realidad nacional.

“El derroche del Estado”

Sobre la contención del gasto, reconoció que vienen ajustes a partir del presupuesto que se presentará y debatirá en la Asamblea Nacional.

Mulino dijo que el gasto burocrático se reducirá y va a parar “el derroche en el Estado”.

En tanto, los gastos de funcionamiento, consultorías de dudosa eficiencia y parafernalia en carros se recortan a 0, no así lo que está relacionado a obras, inversiones y proyectos que en realidad funcionan.

El mandatario recalcó que los recortes no tocarán los programas de inversión que se mantendrán de acuerdo al flujo que entrará a las arcas nacionales.

Camino correcto para el agro

Sobre el agro, dijo que está afectado y hay subsidios que no sirven para la producción, pero "siempre la comida es la comida y hay que abastecer al pueblo panameño como se pueda".

Recalcó que próximamente anunciará la creación del Consejo Consultor en Materia de Agricultura, para dar al agro el camino correcto y preparar a las nuevas generaciones para que se capaciten en este tema. Se reforzarán las escuelas de agricultura que existen en el país y se crearán otras.

Además, ha pensado en la creación de zonas de exportación y sacar provecho de la relación con China.

Ya ha solicitado al canciller y al ministro de Desarrollo Agropecuario que se puedan ubicar en China, centros de acopio para avanzar en el Tratado de Libre Comercio.

Incluso, habló de ver cómo ampliar, con cuidado, los productos en el gran mercado de América del Sur.

El presidente estará mañana en la provincia de Colón, donde arrancará proyectos que tienen incidencia en el turismo y en el centro histórico de esta ciudad.

Mulino también recalcó que se hará una ciudad universitaria de gran capacidad en la capital del país.

Situación en Venezuela

Debido a la situación tras las elecciones del domingo en Venezuela, que han generado protestas y divisiones en los países de la región, por lo que se espera que aumente el flujo de migrantes que cruzan el Darién, el presidente dijo que se presume un aumento porque la situación se ha empeorado y lo sucedido en la Organización de Estados Americanos (OEA) ayer, fue “deprimente”.

Mulino dijo que Panamá está entre los países que se alinearon para la defensa de la democracia en Venezuela, pero lo que queda es seguir expresando el rechazo y cooperando en cualquier iniciativa para restablecer la democracia en ese país suramericano.

La mina de Donoso

Recalcó que mañana en Colón la mina no estará en la agenda. Sin embargo, señaló que no se ha reunido con la empresa, no va a negociar la mina con una pistola en la mano y el ministro de Ambiente está viendo lo que se hará con el concentrado, se valora el riesgo ambiental y se anunciará en su momento.

Reformas constitucionales

En este sentido, Mulino dijo que del mes de enero en adelante se iniciará un proceso de alfabetización constitucional, para que el país entienda lo que es una Constituyente, camino a la adopción de una Constitución Nacional y posteriormente el debate y convocatoria para la adopción.

Te puede interesar: Junta Directiva envió a Mulino la lista de concursantes al cargo de director general de la CSS

Director de la CSS

En el proceso de transición, el presidente Mulino dijo que no estaría aceptando ninguna terna de la junta directiva para el nuevo director general de la Caja de Seguro Social (CSS).

Ayer se conoció que esta junta directiva envió una lista con 29 aspirantes para dirigir la entidad.

Mulino dijo que hay personas que conoce bien y otras no, pero que se hará una evaluación, mientras, varios sectores han mandado sus ternas para nombrar y mandar a la Asamblea para ratificación.

Sostuvo que el próximo jueves hará ese anuncio para proceder a las ratificaciones porque hay que echar para adelante el tema de la CSS, porque es muy importante.