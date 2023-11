Confirman 'prueba de vida' de una persona que fue declarada muerta en la Invasión

Ciudad de Panamá/Mediante el proceso de identificación de personas desaparecidas y desconocidas víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá de diciembre de 1989, se logró conocer que una persona que tenía una lápida en el cementerio está viva.

Se trata del señor Boris Ariel Gilkes Ayarza, quien tenía una lápida con su nombre en el cementerio Jardín de Paz.

Este hallazgo se conoció luego que el Ministerio Público realizara una investigación de campo que involucraba la exhumación de los restos identificados en la lápida con el nombre de Gilke Boris Ayarza 23/04/1971 a 26/12/1989.

La investigación reveló que el señor Boris no habría fallecido calcinado en su casa familiar ubicada en la calle 27 oeste de El Chorrillo, cuyo edificio fue destruido durante la invasión según documentos oficiales de la época.

Hace dos meses, la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Sección de Descarga, logró la prueba de vida y declaración jurada del señor Boris Ariel Gilkes Ayarza, quien actualmente reside en Tocumen.

"No sabía que había una lápida con mi nombre. Algunas personas de El Chorrillo me dijeron que había muerto el día de la invasión, pero no sabía que me habían declarado muero", dijo el señor Boris en su declaración.

Para confirmar que indudablemente se trataba de la misma persona, fueron entrevistados cuatro vecinos, dos familias y además, se obtuvo evidencia científica.

"Él no falleció, tuvo una herida de balazo en la pierna, en la pantorrilla, no recuerdo bien, en el incidente ocurrido en la invasión el que murió fue la persona que estaba con él auxiliando a las personas mayores que estaban en el edificio donde ellos vivían, la primera bomba que dispararon cayó en ese edificio donde mi hijo vivía en El Chorrillo. El Límite, casa que estaba arriba de la cantina Agewood, allí vivía con su mamá y hermanos... y cuando hirieron al compañero y a él, no sé quién los llevó al San Tomás, allí estuvo en el hospital varios días, el mismo Boris me dijo que esos días ayudaba con los heridos y muertos", detalló su padre en la declaración.

Actualmente, la Comisión 20 de diciembre de 1989, trabaja en conjunto con la Sección de Descarga de la PGN para identificar a unas 23 personas reportadas desaparecidas y 10 casos de cuerpos no reconocidos.

Para este proceso, en el 2020 y 2021 se exhumaron 41 restos en el cementerio Jardín de Paz y Monte Esperanza.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está encargado de analizar los restos y los estudios genéticos aún se encuentran en la fase inicial.