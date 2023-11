'Habría sido un desastre ecológico', señala especialista internacional sobre pesca de arrastre

Ciudad de Panamá, Panamá/La pesca de arrastre es una práctica común que implica el uso de grandes redes arrastradas por barcos para capturar peces y otros organismos marinos en el fondo del océano. Pese a que esta es una técnica eficiente en términos de captura, sus consecuencias para la biodiversidad marina son diversas.

Debido a las críticas generadas por la normativa sobre la pesca de arrastre en virtud de la reciente Ley de Pesca y Acuicultura, el pasado el Gobierno Nacional emitió el Decreto N° 14 de 20 de noviembre de 2023, que modificaba el Decreto Ejecutivo 13 del 1 de noviembre de 2023, que, a su vez rectificaba el artículo 17, relacionado a las pesquerías aprovechadas para la pesca de mediana escala y de gran escala.

En las modificaciones se excluyen la pesca de pargo, cabezón, lenguado y corvina; y se mantiene la reglamentación para la captura del camarón. Max Bello, asesor ejecutivo de Mission Blue, señaló que el océano es la fuente de vida del planeta.

"El océano es el mayor productor de oxígeno, el mayor capturador de carbono, contiene la mayor biodiversidad del planeta, etc. El océano está sufriendo una triple crisis: El calentamiento global, la contaminación de plástico y la perdida de su biodiversidad relacionada a la sobre pesca. La pesca de arrastre es una de los sistemas pesca, yo diría, que más rudimentario y dañinos que existe en el planeta. Incluso están identificados por las Naciones Unidas como uno de los ciertos sistemas más dañinos", indicó.

Bello explicó que esta pesca consiste básicamente en arrastrar una gran red con pesos y ruedas, que normalmente la mantienen abajo en la profundidad, para ir arrastrando el fondo marino.

"¿Qué hace eso? Va destruyendo todo lo que está a su paso. Deja marcas que van a seguir ahí, básicamente, por siempre. Por lo menos desde nuestro cierto tiempo humano. Va destruyendo cierta vida que es la que genera otra vida", manifestó.

Este tipo de pesca también conlleva a menudo la captura incidental de animales no deseadas o que no son su objetivo principal, dentro de las que se encuentran delfines, tortugas marinas, aves marinas y otras especies en peligro de extinción, que sufren lesiones o mueren como resultado de esta práctica.

"Se tiene que reemplazar. La verdad es que hay suficientes estudios que demuestran que es una pesca completamente ineficiente, destructiva y que además afecta a montones de otras actividades. Hasta incluso hay estudios nuevos que demuestran que se libera una cantidad de carbono gigantesco en este momento que tenemos una crisis del cambio climático. Por lo tanto, no se entiende que la ARAP haya tratado de generar un decreto que buscaba, en el fondo, permitir ampliar el número de especies que son capturadas a través de esta pesca. Eso podría haber tenido un efecto tremendo", dijo.

Para Bello, esto habría sido un desastre ecológico.

En marzo de 2021, la revista Nature publicó un estudio elaborado por un grupo de 26 científicos internacionales denominado “Proteger el océano global para la biodiversidad, la alimentación y el clima (Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate, en inglés)”. En el estudio se dio con el hallazgo de que las flotas que implementan las redes de arrastre como arte de pesca son responsables de remover, en promedio, una gigatonelada de carbono del suelo marino al año.