Continúa la agonía en Chiriquí por comprar cilindros de gas y combustible

Chiriquí/La lucha por comprar cilindros de gas y combustible continúa en Chiriquí, y la escasez actual debido a los cierres de calle ha dejado a muchos desesperados.

Las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales muestran la fila de camiones cisterna cargados de combustible varados en el oriente de Chiriquí. Estos camiones tienen varios días varados sin lograr avanzar para poder abastecer a la población de esta provincia.

Muchos ciudadanos opinaron sobre la falta de gas y combustible y aseguraron que han tenido que resolver utilizando estufas eléctricas y ollas arroceras para poder cocinar.

El estado en el que están es crítico cuando en Chiriquí hay una gran escasez de alimentos, medicamentos, combustible, tanques de gas y otros insumos esenciales que ha llevado por más de un mes a los residentes a formar largas filas por varias horas para poder comprar el gas y combustible.

Esta crisis, por los cierres registrados tras la aprobación del contrato de Ley 406 entre Minera Panamá y el Estado, ha golpeado severamente al país, generando afectaciones de millones de dólares.

En las pocas estaciones donde hay combustible, se ha podido observar filas interminables y algunos conductores llegan a pasar en promedio hasta 7 horas para comprar únicamente entre $20 y $25 dólares de combustible que solo les alcanza para dos o tres días.

Para abastecer a la población chiricana con gas y combustible, el Senan ha enviado varias barcazas cargadas con miles de cilindros de gas, pero no lo suficiente. En Chiriquí se necesitan alrededor de 50 mil cilindros al mes y en Bocas del Toro otros 30 mil.

Dionisio Martínez, Mayor del Senan, manifestó que están transportando 7 mil cilindros y 25 libras por viaje; También mencionó que en el sector Caribe están trasladando vehículos cisternas en sus plataformas hacia el área de Bocas del Toro, que se divide en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Un tanque de gas puede estar entre los $25 y $30 dólares, el cual es vendido por distribuidoras no autorizadas y las personas no les ha quedado de otra que comprarlos ya que los que distribuyen las empresas no son suficiente para todos.

