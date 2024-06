Contralor Solís solicitó a la CSJ determinar si son legales o no los 'mutuos acuerdos' en Etesa

Ciudad de Panamá, Panamá/El Contralor General de la República, Gerardo Solís, se refirió este viernes 28 de junio a la posibilidad de refrendar las cuantiosas liquidaciones que la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) pretende pagar a funcionarios de alto perfil.

Según Solís, envió una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como lo faculta la Ley de la Contraloría, para que esta determine la legalidad de dichos pagos, respetando la independencia e integridad de la Constitución Nacional.

En palabras del Contralor: "He escuchado a quienes opinan que es legal, pero inmoral. En los temas de la moralidad, depende de la ética individual (...) Todos los directores de Etesa anteriores también habían cobrado. Actuaré siempre con corrección de acuerdo con lo que determine la ley".

Sobre la solicitud del presidente electo de la República, José Raúl Mulino, para que estas u otras fórmulas no sean pagadas, Solís expresó que hasta el momento no ha mantenido conversaciones con Mulino y que este no se lo ha solicitado de forma personal. Además, aclaró que, sus comunicaciones con el presidente electo serán estrictamente profesionales.

Información en desarrollo