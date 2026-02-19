Contraloría restablece, tras fallas recientes, la plataforma para revisar refrendos y gestiones públicas

Sin embargo, el retorno del sistema no estuvo exento de cambios. El acceso que antes podía realizarse de manera libre y anónima ahora exige registro obligatorio.

Ciudad de Panamá/Luego de dos semanas marcadas por irregularidades en su funcionamiento, la plataforma "SIGUEME" de la Contraloría General de la República, utilizada para consultar pagos, trámites y gestiones de todas las entidades estatales, así como su etapa de refrendo, fue restablecida oficialmente.

La entidad anunció mediante un comunicado que “tras las labores de seguimiento y monitoreo realizadas en los últimos días, la funcionalidad de la plataforma SIGUEME ha sido plenamente restablecida, garantizando el acceso libre y sin limitaciones a la información disponible”.

Sin embargo, el retorno del sistema no estuvo exento de cambios. El acceso que antes podía realizarse de manera libre y anónima ahora exige registro obligatorio. Para ingresar, el ciudadano debe proporcionar nombre completo, cédula y correo electrónico, además de crear un perfil con contraseña.

Se trata de, por lo menos, la segunda modificación aplicada al portal. Antes permitía visualizar los pagos por entidad, luego se condicionó la consulta al conocimiento del número de trámite y actualmente requiere registro con información personal y contraseña.

Registro para detectar “patrones”

En el mismo comunicado, la Contraloría explicó que el proceso de registro se mantiene con un objetivo específico: “identificar de forma dinámica los patrones de consulta que se aparten del comportamiento regular y que evidencien intentos de saturar o denegar el servicio”.

Según la institución, este mecanismo permitirá “restringir únicamente esos accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que consultan de buena fe”.

No obstante, empiezan a levantarse voces críticas que cuestionan el alcance de este control. Periodistas y ciudadanos advierten que cada consulta realizada en línea podría generar una alerta interna para detectar esos “patrones”, lo que ha abierto un debate sobre privacidad, anonimato y acceso a la información pública.

La eliminación del acceso libre a la sección “Sígueme”, también conocida como Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFiD), marca un giro en la forma en que se consulta la información estatal.

Transparencia y límites de uso

En su pronunciamiento oficial, la Contraloría reiteró que “la información disponible en SIGUEME es pública, gratuita y de libre acceso, pero no puede ser comercializada ni utilizada con fines de lucro”, y aclaró que su uso está permitido exclusivamente con fines informativos, académicos o de investigación, debiendo citar a la Contraloría General de la República de Panamá como fuente oficial.

Asimismo, la entidad recordó que los ciudadanos pueden dar seguimiento a sus trámites o documentos directamente a través de la plataforma o comunicándose con el Centro de Atención Ciudadana al 510-4144.

La institución también afirmó que “reafirma su compromiso con la transparencia, la ciberseguridad y la confianza ciudadana, manteniendo una supervisión permanente del sistema para asegurar la integridad de los datos y la continuidad del servicio”.

El comunicado, además, indica que con estas acciones se busca fortalecer el entorno digital institucional, reforzando estándares de protección de datos y seguridad informática.