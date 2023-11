Demandante del contrato minero solicita que se espere fallo de la Corte

Martita Cornejo, abogada demandante de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A., solicitó a la Asamblea Nacional que se suspenda el tercer debate del proyecto de ley que derogaría la Ley 406 para que la Corte Suprema de Justicia pueda emitir su fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad.

Cornejo asegura que el fallo de inconstitucionalidad es la mejor salida para Panamá a esta situación, y si la Asamblea aprueba el tercer debate del proyecto de Ley 1110 'se cometería el mismo error' y ocasionaría más convulsión social.

En relación a la problemática expuesta, el procurador de la Nación, Javier Caraballo y el procurador de la Administración Rigoberto González, ya emitieron sus conceptos de ‘inconstitucionalidad’ sobre el artículo 1 de la Ley 406.

Por su parte, la Corte explicó que, una vez admitidas las demandas de inconstitucionalidad se deben someter a los tiempos procesales correspondientes.

Mientras, en el pleno, se realizan sesiones extraordinarias por el Órgano Ejecutivo para debatir sobre los proyectos presentados por el ministro de Gobierno (consulta popular) y el ministro de Comercio e Industrias (moratoria minera).

En los últimos dos días, el proyecto de Ley 1110 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras fue aprobado en primer y segundo debate, se espera que hoy la Asamblea inicie el tercer debate del mismo.

La propuesta de Ley 1110 presentado por el titular del MICI, Federico Alfaro Boyd, pasó por modificaciones que agregan artículos para derogar la Ley 406, sin embargo, Cornejo advierte que si este proyecto de ley es aprobado en tercer debate y sancionado por el presidente Laurentino Cortizo ‘se cometería el mismo error’ del 20 de octubre de 2023.

“Los tambores batientes no nos traen buenos resultados”, dijo Cornejo al respecto e hizo llamado a la Asamblea para que devuelvan la paz social a la nación.

Explicó la abogada que, en el contrato no existen cláusulas de finalización de contrato por derogación, y que su suspensión se debería hacer por la vía institucional con el fallo de la Corte Suprema. Los juristas explicaron que si se deroga la Ley 406 a través de la Asamblea se aplicaría la sustracción de materia y la Corte no emitiría su fallo. Es decir, se le haría un favor a la minera en materia judicial.

Dentro de este marco, la empresa Minera Panamá tendría todas sus razones para demandar al Estrado panameño por incumplimiento de contrato.

Se refirió a los movimientos sociales quienes se han manifestado en las calles durante más de diez días solicitando la derogación del contrato, no obstante, explicó que el clamor de la nación es que se "restablezca la institucionalidad en un contrato que violó las garantías constitucionales".

Cornejo señala que se ha demostrado que todos los panameños no quieren un país en el que se considera la minería con modelo de desarrollo económico en el país.

En este orden de ideas, instó a los distintos movimientos sociales para que se realice una tregua y se abran las vías del país mientras la Corte emita su fallo.

La jurista solicitó al presidente Laurentino Cortizo que, si se da el caso que la Asamblea en tercer debate el proyecto de Ley 1110 que deroga la Ley 406, él tendría la "última oportunidad" para restablecer la paz social y atender el llamado de la sociedad. En el uso de sus facultades, Cortizo tendría la oportunidad de "vetar" la ley y esperar a que la Corte emita el fallo.

Señor presidente, si los diputados no nos quieren escuchar hoy y no llegamos a una tregua, le ruego que no sancione nuevamente una ley que traerá más convulsión para Panamá", precisó Cornejo.