Rognoni: Gobierno mantiene acercamiento con manifestantes para corredor humanitario

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el pasado 23 de octubre, Panamá enfrenta un escenario complejo luego de que se intensificaran las jornadas de manifestaciones y cierres de calle a nivel nacional en oposición de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera firmado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.

Carlo Rognoni, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), señaló que han mantenido conversaciones con múltiples gremios de productores los cuales han solicitado que se habilite un corredor humanitario.

“Desde el área de Darién y Panamá Este es algo preocupante. Estamos en plena cosecha de arroz en esta área productiva. Es una de las regiones que más produce arroz en el país. Nosotros hemos estado en conjunto con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, y los estamentos de seguridad para buscar ese paso en el área de Pacora donde no se dejaba transitar el arroz que está siendo cosechado”, indicó.

De acuerdo con Rognoni, pudieron recibir esta cosecha por medio del apoyo de molinos ubicados en la provincia de Coclé y han habilitado una secadora de arroz que se encuentra en los Silos de La Honda en Los Santos.

El ministro hizo un llamado a los manifestantes que mantienen cerradas las vías a nivel nacional para que permitan el paso de los diversos productos alimenticios.

“Todas las autoridades ya han escuchado el clamor de la ciudadanía con respecto al contrato Ley de la minera, pero ya es hora de poner los cierres y dejar que transite la comida, las ambulancias, el combustible. Esto es importantísimo. Hay algunos puntos en donde se mantiene radicalmente el cierre de vías que ya está afectando a la población. Se tiene identificado algunos sectores radicales”, expresó el ministro.

Agregó que se debe dejar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realice los análisis respectivos y que la Asamblea Nacional haga lo propio.

“Tenemos que darle ese espacio al corredor humanitario para que la comida llegue los hogares”, puntualizó Rognoni.

Escases de arroz

Por su parte, José Gómez, presidente de la Asociación de Agropecuarios Unidos de Panamá, indicó que para el área de Tortí en Chepo cerca de 30,000 hectáreas de arroz no han podido ser recolectadas y que no cuentan con la maquinaria suficiente porque se ha enlazado una siembra con otra.

“No ha habido el tiempo para recolectarlo y tampoco para transportarlo hacia los molinos que se encuentran en Chiriquí y provincias centrales. Vamos a tener un déficit de 3 millones de quintales de arroz, mismos que son un consumo de tres meses para la población panameña”, manifestó Gómez.

Gómez reveló que esta cifra equivale a un posible desabastecimiento de arroz entre marzo y abril en el país y que este pueda aumentar su costo dado que las pérdidas son elevadas.

“El productor está desesperado. No sabe qué hacer. No tenemos una respuesta concreta de las autoridades. No tenemos una alternativa para decirle al país cómo vamos a seguir produciendo, si toda la cosecha se está perdiendo en el campo”, expresó.

Este productor también hizo un llamado a las dirigencias de estas manifestaciones para que le permitan a los productores transportar los arroces hasta los molinos y que estos puedan ser almacenados.

Añadió que, al no poder cosecharse, el arroz se está pudriendo y comenzó a adquirir un color negro, además de caerse. En el caso de la provincia de Coclé, dijo que los molinos de estas áreas son reducidos por lo que no pueden recibir un gran volumen de este producto.

“En el día, podemos recolectar alrededor de 15,000 a 20,000 quintales de arroz a nivel nacional. No hay una coordinación tanto del Gobierno Nacional como los dirigentes para que dejen pasar estos cultivos. No lo vemos”, destacó.

Hace poco, el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, informó al país que se estaría presentado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de moratoria minera metálica a nivel nacional, y otro proyecto de ley para la realización de una consulta popular para la derogación de la Ley 406 del contrato minero.

La presentación de ambos proyectos se realizó el lunes 30 de octubre por los ministros de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, y de Gobierno, Roger Tejada B. Este jueves se estará discutiendo en tercer debate el proyecto de ley 1110 referente la moratoria minera y derogación de la Ley 406. En cambio, el proyecto 1109 aún se mantiene pendiente su discusión en segundo debate.