Contrato Minero: Ministro Alfaro reacciona a las denuncias en su contra y dice que no se dejará 'amedrentar'

Coclesito, Colón/El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, ha salido al paso de las acusaciones en su contra que han llegado a la Procuraduría General de la Nación para que se le investigue por supuesta “traición a la patria”, y defendió el contrato establecido con la empresa Minera Panamá.

Alfaro dijo que “eso es parte de lo que tenemos que enfrentar como funcionarios públicos, yo sí te digo que no me voy a dejar amedrantar con demandas temerarias de quienes no tienen elementos de convicción y argumentos para debatir este tema”.

Aseguró que, continuará explicándole a la población las “bondades” del contrato.

Alfaro, mantiene su posición de defensa del contrato, asegurando que es beneficioso para el país, destacando que están buscando asegurar las más de 7,000 tasas de empleos, y que el contrato contenga normas ambientales que el anterior no tenía.

Se preguntó qué se va a hacer con el 3.5% del Producto Bruto Interno, con los 7,000 empleos, y las demandas internacionales en caso de que el contrato sea rechazado.

Las declaraciones de Alfaro se dieron en medio de la gira que se realizó este miércoles en Coclesito, para conocer la opinión de las personas sobre el contrato minero.

Se espera que este jueves, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se traslade a La Pintada, último sitio donde se realizarán estas consultas, para entonces retornar a la Asamblea Nacional.

El proyecto ley que aprueba el contrato minero no puede ser modificado, solo rechazado o aprobado por los diputados del Órgano Legislativo.

Con información de María De Gracia