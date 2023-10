Contrato Minero: ¿Qué procede tras la suspensión del debate?

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Roberto Ábrego, salió al paso de los cuestionamientos que han surgido en torno a la decisión de suspensión del debate y retiro para su revisión del proyecto de contrato Ley entre Minera Panamá y el Estado. Según Ábrego, se ha especulado mucho sobre la legalidad o ilegalidad de la facultad que tuvo la comisión para tomar la decisión.

Indicó que a la mesa se trajo un elemento totalmente distorsionado a la realidad de la facultad que tiene la comisión de suspender el debate, que no requiere sino de un mero trámite y que tampoco requiere de dos terceras partes, solo de la aprobación de la mayoría relativa de los presentes de la comisión. Aclaró que se actuó en base al artículo N°179 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Suspensión y puntos a revisar

El diputado admitió que, durante las consultas realizadas en los distintos lugares involucrados en el contrato, había personas comprometidas con propósitos altruistas a favor o en contra, pero también otras que estaban orientadas políticamente.

Ábrego volvió a reiterar que, pese a que las consultas realizadas no son vinculantes, estima que deben ser tomadas en cuenta en primer plano, por ello, consideraron que los puntos y cuestionamientos más relevantes fueran revisados, entre ellos:

La expropiación que le da el derecho a la concesionaria de solicitar expropiar terrenos privados cumpliendo los trámites es uno de los puntos que, a juicio de Ábrego, se debe revisar toda vez que en el Código Minero artículos N°124 y 125, está claro sobre el proceder, más no como se establece en el contrato “Si el Código Minero lo establece es innecesario plantearlo en el contrato”, añadió.

Otro de los puntos es el tema de la soberanía nacional, puesto que el presente contrato establece el derecho de la empresa Minera la limitante del espacio aéreo hasta 3,000 metros sobre el nivel del mar de manera provisional y permanente, esto de acuerdo con el diputado debe ser totalmente eliminado.

Tampoco encuentran correcto, que el contrato Ley fije como condición que sirva como marco a futuras concesiones. Igualmente, el tema del beneficiario final.

Ábrego no objetó, otro de los puntos álgidos de este contrato que sería el de las ganancias que tendría el Estado con la aprobación del documento. Para la revisión de estos planteamientos, tras ser realizada la solicitud el Ejecutivo no tiene termino para emitir una respuesta, “el Estado decide hacer o no hacer los cambios”.

Esto podría llegar hasta el final de la actual administración o como comisión de Comercio y Asuntos Económicos, podrían levantar la suspensión y dar continuidad a la votación a favor o en contra del proyecto.