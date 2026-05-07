Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana: Analiza los desafíos frente a las nuevas tendencias

La cumbre, que se realiza en Antigua y reúne a 21 televisoras de la región, busca fortalecer los lazos de cooperación entre las cadenas de televisión a nivel global para ofrecer información de calidad a la audiencia.

Este jueves inició en Antigua, Guatemala, la Décima Octava Cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL). El evento anual reúne a directores de noticias, jefes de edición, productores, altos ejecutivos y periodistas de las 21 televisoras más importantes de la región para analizar los desafíos y tendencias que marcan la pauta en la industria de la información.

La cumbre busca fortalecer los lazos de cooperación entre las cadenas de televisión a nivel global. El objetivo fundamental es continuar ofreciendo a las audiencias contenidos de calidad, objetivos y oportunos, garantizando una mejor cobertura informativa en toda América Latina.

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Juan Carlos Isaza, director de la Alianza Informativa, destacó la relevancia del encuentro, calificándolo como un "espacio de reflexión estratégica". Según Isaza, la Cumbre convoca a los medios a la responsabilidad de evaluar su trabajo: "Debemos reconocer nuestros aciertos e identificar con honestidad aquello que debemos mejorar; sobre todo, definir el rumbo que queremos para nuestra organización".

Un modelo de intercambio exitoso desde 2005

Desde su fundación en 2005, la AIL ha facilitado a sus canales miembros el intercambio de contenidos noticiosos, así como de recursos humanos y técnicos de alto nivel. Esta sinergia permite coberturas de última hora y eventos especiales de trascendencia internacional en ámbitos políticos, culturales, deportivos y de entretenimiento.

En su intervención, Isaza recordó a los periodistas presentes la misión del gremio: "Nuestra función es clara: defender la libertad de expresión, proteger la independencia editorial y garantizar que la audiencia tenga acceso a información confiable".

Impacto en audiencias y Premios Iris América 2026

Durante la primera jornada, se presentó un informe de la empresa de medición Ibope. El reporte reveló el impresionante alcance de la alianza: la cobertura conjunta de la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército de los Estados Unidos alcanzó a cerca de 77 millones de personas en Latinoamérica, subrayando el poder de la red televisiva.

La cumbre culminará este viernes 8 de mayo con la esperada entrega de los Premios Iris América 2026, galardones que reconocen la excelencia en los mejores trabajos periodísticos de la región. TVN Media participa activamente en este encuentro como miembro estratégico de la Alianza.