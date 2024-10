Confirman condena contra Damaso García, deberá pagar 60 meses de prisión

Ciudad de Panamá/La condena de 60 meses de prisión por peculado contra el exalcalde de Colón Damaso García, fue confirmada luego de que se negara un recurso de apelación interpuesto por la defensa.

Durante la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, se pudo comprobar el hecho punible del que se le acusaba a quien estuviera al mando del Municipio de Colón en el periodo del 2009-2014.

La condena por el delito de peculado ocurrido entre enero de 2009 a junio de 2010, ya había sido establecida en septiembre pasado.

Por tanto, Damaso García, deberá pagar su condena en prisión, tras negársele la petición de reemplazar su pena, por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Limón.

Cabe recordar que en septiembre pasado se había hecho una audiencia, donde la defensa de García solicitaba el reemplazo de pena, sin embargo, el juez de cumplimiento de la provincia de Colón, no aceptó la solicitud.

Además de tener una condena de 5 años de prisión, García se encuentra inhabilitado para ejercer funciones públicas, por delito de peculado en perjuicio del Municipio de Colón.

El pasado jueves 26 de julio de 2018, el exalcalde se presentó en compañía de su abogado y a rendir declaración indagatoria, expresando que se acogía a no declarar. Una vez concluyó la diligencia se les indicó tanto al exfuncionario como a su defensa legal, que no se debían retirar del despacho, ya que le serían aplicadas medidas cautelares personales; no obstante, ambos se marcharon.

En ese entonces, el Ministerio Público recurrió a girar una orden de conducción contra el exalcalde.

Antecedentes

Este proceso judicial inició en el 5 de septiembre de 2016, cuando una investigación de la Fiscalía Anticorrupción determinó que el exalcalde de Colón, era responsable de causar una lesión patrimonial al Estado por $59 mil, cuando ejerció como alcalde en el Municipio de Colón en el periodo 2009-2014.