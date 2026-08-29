La danza contemporánea llega a Colón con artistas de varios países

Con movimiento, talento y cultura, este encuentro internacional convierte a Colón en un punto de conexión entre artistas de diferentes partes del mundo.

Colón, Colón/La danza contemporánea se apodera de la ciudad de Colón del 27 al 30 de agosto, con un encuentro internacional que reúne a artistas de distintos países en el Centro de Arte y Cultura, convertido en el epicentro de esta iniciativa que busca acercar el arte a las familias de la provincia.

Bailarines y artistas procedentes de España, Francia, Cuba, El Salvador, Costa Rica y Brasil, entre otros países, participan de esta jornada para compartir su talento y ofrecer al público colonense presentaciones de danza contemporánea de alto nivel.

Los organizadores destacan la importancia de llevar este tipo de actividades a la costa caribeña del país, como una manera de reconocer a Colón como un espacio de encuentro cultural. La iniciativa también busca fortalecer el acceso al arte y demostrar que la cultura puede convertirse en una herramienta de formación para las nuevas generaciones.

Durante las presentaciones, los artistas exploran diferentes disciplinas y estilos, entre ellos breaking, acrobacia y danza física. Además, para los artistas internacionales, participar en Panamá representa también una oportunidad de intercambio cultural.

Por su parte, el profesor Ernesto Polanco resaltó que estas actividades permiten mostrar el talento internacional, pero también generar oportunidades para que niños y jóvenes puedan acercarse al arte y desarrollar sus propias habilidades. A su juicio, es fundamental que las familias comprendan que el acceso a la cultura no debe estar condicionado por las clases sociales.

Con movimiento, talento y cultura, este encuentro internacional convierte a Colón en un punto de conexión entre artistas de diferentes partes del mundo, al tiempo que abre nuevos espacios para que las próximas generaciones descubran en la danza una forma de expresión y crecimiento.

Con información de Néstor Delgado