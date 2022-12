¿Qué debe hacer el Estado para generar confianza de inversión y empleos formales?

Ciudad de Panamá, Panamá/Generar empleos y atacar la informalidad de subsistencia será el gran reto del Estado en 2023.

René Quevedo, consultor laboral, dijo en Noticias AM que se está enfrentando una crisis laboral que no es de empleos sino de confianza.

Recalcó que, hasta noviembre, el Ministerio de Trabajo ha tramitado 220,000 nuevos contratos, es decir, 20,000 por mes, lo que representa 12,000 menos de lo que había tramitado para la misma fecha en 2019.

Dijo que al mismo tiempo se generan 10,000 informales por mes, tres veces más de lo que se generó en 2019.

“Es un problema de confianza, no hay confianza para invertir en el país, no hay inversión privada y no hay empleo formal”, explicó.

Para Quevedo, la economía no está generando nuevos empleos y urge transmitir confianza para atacar esta situación, pese a que hay situaciones externas que no se controlan como la guerra de Rusia y Ucrania.

Explicó que si hay consumo y no hay inversión se seguirá generando el empleo informal y se condenará a la Caja de Seguro Social.