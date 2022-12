Costo de los alimentos podría seguir aumentando en el 2023

El alza en el costo de los alimentos fue una constante que golpeó el bolsillo de los panameños durante el 2022, tanto así, que fue una de las causas de la explosión social del mes de julio, y aunque el problema no fue resuelto en su totalidad, se tomaron medidas para paliar la situación, pero ¿Qué pasará en el 2023?

El productor de Tierras Altas, Augusto Jiménez, aseguró que en este sector es casi imposible poder predecir cuál será el comportamiento de los costos, sin embargo, adelantó que hace tres meses el sector está teniendo un alza en el costo de producción.

Destacó que el gran reto es que el Estado se involucre más con el sector, ya que, la situación transciende fronteras, tomando como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, donde el clima también está afectando a los productores.

Sobre la recién aprobada ley para el sector agropecuario que, según lo dicho por Jiménez, podría ser sancionada el 18 de enero en medio de una feria agrícola en Azuero, considera que contribuye en gran medida a que se tomen acciones, porque se definen los roles.

Reconoce que producir hoy día, no es igual que antes, por lo que los productores de Tierras Altas se mantienen en la dirección de innovar para producir más por menos.

“Nosotros no avalamos que el paternalismo se vuelque al sector agropecuario porque eso crea ineficiencia y eso es una responsabilidad nuestra”, aseveró.

Jiménez destacó que la implementación de la tecnología es una responsabilidad de los productores, pero el Estado no puede renunciar a la seguridad jurídica que es la que permite hacer valer los derechos de todos.

No descartó que el aumento de insumos siga impactando los costos de los alimentos, pero reconoció que, en Panamá, aunque los precios de los insumos bajen en los próximos meses, el costo de los alimentos no bajará, porque en el país cuando sube algo nunca vuelve a bajar, y el mayor ejemplo es que la reducción en el costo del combustible no ha impactado en nada el de los alimentos.

Vaticinó que para el 2023, los alimentos no bajarán su costo.