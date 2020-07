Este viernes 3 de julio de 2020 estuvo cargado de información y aquí te compartimos algunas de las noticias más importantes, y que no debes dejar de leer antes de dormir.

1. Corte Suprema declara ilegales los requisitos adicionales para permisos para portar armas de fuego

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró que es ilegal el Decreto Ejecutivo N°422 de 24 de julio de 2018, por medio del cual se regulan las pruebas para la expedición de licencias de porte y certificados de tenencias de armas de fuego, emitido por conducto del Ministerio de Seguridad Pública.

(Noticia completa aquí)

2. Autoridades analizarán la reapertura de restaurantes y proyectos de construcción en Los Santos

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre señaló este viernes 3 de julio en medio de la conferencia sobre la situación del COVID-19 en Panamá, que una comisión estará viajando a la provincia de Los Santos para analizar con las autoridades locales la reapertura de algunas actividades económicas.

(Noticia completa aquí)

3. Ascienden a 31 defunciones en las últimas horas y se registran 758 nuevos casos por COVID-19 en Panamá

Un nuevo récord de 31 defunciones por COVID-19 fue registrado este viernes, 3 de julio en Panamá, lo que sube a 698 la cifra de muertes por el virus en lo que va de estos 4 meses de pandemia.

(Noticia completa aquí)

4. Según expediente de Odebrecht: 'Es clara la participación del expresidente Martinelli en la trama de cobro de coimas'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ha sido imputado por el delito de blanqueo de capitales, según detalla la providencia indagatoria firmada por la fiscal especial Anticorrupción, Tania Sterling. En este documento al que tuvo acceso TVN Noticias se explica que: "es clara la participación" del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en la trama de cobro de coimas pagadas por el Departamento de Caja 2 de Odebrecht a cambio del otorgamiento de millonarios contratos para la construcción de mega obras durante su administración.

(Noticia completa aquí)

5. Meduca publica decreto sobre calendario del año escolar 2020

El Ministerio de Educación (Meduca) público en Gaceta Oficial el decreto que establece el Calendario Escolar 2020 “a distancia, no presencial, de manera transitoria, en los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza, del sub sistema regular y no regular”.

(Noticia completa aquí)