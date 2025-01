Retienen decenas de pacas de arroz de una marca nacional provenientes de China

Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Aduanas informó este viernes 10 de enero sobre una nueva retención de mercancía en un puerto del Pacífico panameño, tras recibir una alerta sobre un contenedor sospechoso de infringir normas de propiedad intelectual.

Durante la inspección, las autoridades detectaron mercancías que no coincidían con la documentación presentada. Entre los artículos hallados se decomisaron varias pacas de arroz de una marca nacional, además de jabón y zapatillas de marcas que no estaban declaradas en el conocimiento de embarque (Bill of Lading). Todos los artículos decomisados ahora serán inventariados por el equipo de auditoría de Aduanas para determinar su valor.

De acuerdo con la documentación, el contenedor proveniente de China estaba destinado a un consignatario en la Zona Libre de Colón y debía transportar productos como estanterías metálicas, pestañas postizas, mesas, lámparas, cables y fundas para teléfonos, caminadoras, andamios, cortinas y otros artículos, sin embargo, al revisar, no se encontraron estos artículos.

Ante la sospecha de falsificación de marcas, la Dirección de Propiedad Intelectual de Aduanas asumirá el caso y coordinará con las autoridades competentes los trámites legales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley.

En los últimos meses, la Autoridad Nacional de Aduanas ha decomisado miles de libras de arroz procedentes de China.

En el último decomiso se logró contabilizar un total de 32,130 libras de arroz contaminado con gorgojo, de la misma marca que hoy fue decomisada.