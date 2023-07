Defensoría del Pueblo confirma necesidades en el Hospital Nicolás A. Solano

Este jueves, la Defensoría del Pueblo hizo un recorrido por el Hospital Nicolás A. Solano en la provincia de Panamá Oeste, para verificar las quejas que han llevado a que médicos de este nosocomio se encuentren desde hace 4 días en paro de labores.

Rey Luque, vocero de los médicos en huelga, señaló que cada vez más especialistas se están uniendo. "Ayer se unieron los médicos de medicina interna, psiquiatría se está uniendo, pediatría también, así que, en cualquier momento es posible que se cierre la atención de la consulta externa".

Hoy los médicos lograron vestir de verde al Defensor del Pueblo y su equipo, quienes entraron a los quirófanos y pudieron filmar las filtraciones, el daño en el piso y los 3 quirófanos que no han podido ser habilitados.

En tanto, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, manifestó que "no hay camillas suficientes en urgencias, la cosa está bastante grave y no es una simple huelga de doctores, y lo que llama la atención, es que están peleando no por un ajuste salarial, o por turnos, sino porque no tienen insumos para atender y salvar vidas".

Finalmente, el defensor se ha reunido con la dirección médica y la parte administrativa de este centro hospitalario para ver cuál será la respuesta a las necesidades existentes.

Con información de Emilio Batista