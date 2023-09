Desabastecimiento de medicamentos, un problema que condiciona la vida de los asegurados

Ciudad de Panamá, Panamá/El desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) es una situación que con el paso del tiempo se ha agravado. El listado de los farmacos que no se encuentran disponibles en las farmacias de estas instalaciones médicas es cada vez más largo.

Un problema que causa la incertidumbre de miles de pacientes que acuden a estas instalaciones con la esperanza de obtener su medicamento. Con la voz quebrada de la desesperación, Fanny Ríos, contó que se dirige al hospital para conseguir el medicamento de su padre quien es paciente de cáncer de médula ósea.

"El medicamento que actualmente él se coloca no está disponible en la CSS. Su tratamiento es por seis meses, cada 15 días, y no hay una opción para este tipo de pacientes. No es como otros pacientes que tienen la opción de comprarlo en farmacia y se presenta ante la CSS para obtener el rembolso. Este no es el caso. Si estos pacientes no cuentan con el medicamento, se para el tratamiento y comienza de cero", señaló Ríos.

Relacionado La CSS mantiene 50 renglones desabastecidos en medicamentos

Agregó que, está la esperanza de que los directivos encuentren una solución a este tipo de pacientes que por lo usual no se quejan por la condición que tienen y el tratamiento que llevan.

"El tema de salud es sensitivo, pero ¿A qué punto tienen que llegar los médicos para ellos luchar por la salud de los asegurados", expresó Ríos?

Otro de los testimonios de este problema es el de Yovana Fernández, quien requiere de parches para el dolor que no hay disponible en las instalaciones de la entidad. Para este jueves y viernes, médicos de la entidad convocaron a un paro de labores. Por su parte, autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y CSS advierten que mantienen el dialogo abierto y que se reunirán este viernes 8 de septiembre.

"No encontré a ningún médico y no sé qué ha sucedido. Me dijeron que estaban en paro. Yo vine hoy porque me tocaba cita en la especialidad de infectología. Tenía esa cita por más de tres meses", dijo Danilo Orozco, otro de los asegurados afectados.

Con información de Yenny Caballero