Desaparición en Darién: investigan el caso de un hombre visto por última vez al abordar transporte público

Edujyn Eliezer Atencio, fue visto por última vez cuando salió de su vivienda con la intención de abordar un transporte público de color rojo que cubre la ruta Panamá–Darién. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación.

Darién/La incertidumbre rodea la desaparición de Edujyn Eliezer Atencio, un hombre de 50 años cuyo paradero es desconocido desde el pasado 23 de abril en la provincia de Darién. El caso es investigado por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional, bajo la presunta comisión de un delito contra la vida y la integridad personal.

Atencio, residente en la comunidad de La Moneda, en el corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe, fue visto por última vez cuando salió de su vivienda con la intención de abordar un transporte público de color rojo que cubre la ruta Panamá–Darién. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación.

De acuerdo con la información oficial, el hombre es de tez morena, cabello negro liso, ojos café, y mide aproximadamente 1.65 metros. Tiene barba y bigote, además de una cicatriz visible en forma de línea en el brazo derecho. El día de su desaparición vestía un suéter gris, pantalón jeans azul y botas vaqueras color chocolate.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero. El Ministerio Público ha habilitado las líneas telefónicas 287-0213/0212 y 287-0216 de la Fiscalía Regional de Darién, en un intento por agilizar la recolección de datos que ayuden a esclarecer el caso.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y residentes de la comunidad permanecen a la espera de respuestas, en una región donde este tipo de desapariciones suele dejar más preguntas que certezas.