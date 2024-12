Madres que trabajan en su día: valentía y sacrificio por amor a sus hijos

Ciudad de Panamá, Panamá/Mientras en muchos hogares este domingo se celebra el Día de la Madre con descanso y festejos, otras madres valientes y trabajadoras deben salir a las calles para buscar el sustento diario para sus familias. Su esfuerzo y dedicación son ejemplo de sacrificio y amor incondicional.

Elvia Martínez, con 30 años de experiencia en la venta de legumbres, expresó a TVN Noticias que, aunque el 8 de diciembre sea una fiesta nacional, su amor por sus hijos es su mayor motivación para levantarse y trabajar desde temprano. Expresó que el amor por ellos le da las fuerzas para seguir adelante, incluso en días como hoy.

Lilibeth Remises, madre de tres hijos, respondió por qué no decidió quedarse en casa descansando y disfrutando del día libre, señalando que una madre nunca puede decir que no, en donde siempre hay algo por hacer y algo por dar por ellos.

"Al mal tiempo, buena cara" es el lema de mujeres como Marley Trujillo, quien lleva cuatro años trabajando como vendedora independiente. A pesar de las dificultades, Marley asegura que la alegría siempre debe estar presente. Manifestó que el trabajo no se detiene, pero eso no significa que no puedan disfrutar y sentirse felices.

Un objetivo común: el futuro de sus hijos

Para estas madres, el esfuerzo diario tiene un propósito claro: convertir a sus hijos en profesionales y darles mejores oportunidades. Es un objetivo que las impulsa a superar cualquier obstáculo, incluso cuando sienten que sus fuerzas no son suficientes.

Su historia refleja el espíritu incansable de muchas madres panameñas, quienes, a pesar de los desafíos, se levantan cada día con la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. En este Día de la Madre, su ejemplo nos recuerda el poder del sacrificio y el amor maternal.

Con información de Heidy Morán