'El gran diálogo nacional propone una salida no para un partido, sino para la sociedad'

El secretario general del PRD, Pedro Miguel González plantea que este es un momento trascendental, ya que en medio de la pandemia se han creado las oportunidades para ver cuáles son las falencias de un modelo de desarrollo que genera inequidad como el que rige en Panamá.

González recordó que entre el 2017 y 2018, se creó un documento en el que participaron más de mil profesionales de distintas áreas donde se estableció una visión estratégica del desarrollo nacional, que denominaron ‘Visión 2050’, que busca romper con la desigualdad y tener una sociedad desarrollada.

“Cuando se tomó la decisión de llevar a Laurentino Cortizo de candidato a la Presidencia, él asumió el compromiso de impulsar una transformación de Panamá para convertirla en una nación más justa, él lo ha denominado la eliminación de la sexta frontera, entre los que más tienen y los que menos”, dijo González.

Dijo que, así como la generación que lideró a Panamá en la década de los 70 se planteó metas a mediano y largo plazo, es hora de que esta generación piense en el país que queremos para los próximos 20 o 30 años.

El jefe del partido gobernante señaló que es importante que en medio de este momento tan difícil se pueda llegar a acuerdos. “Para poder tener un sistema de salud robusto y un sistema educativo que permita dar el salto a una sociedad desarrollada, necesitamos tener un Estado robusto”.

Además, planteó la necesidad de redefinir la relación que existe entre el Estado y los sectores estratégicos del desarrollo económico, los cuales producto de la aplicación de políticas públicas producto del neoliberalismos, transfirieron competencias y servicios al sector privado debilitando la capacidad del Estado.

“Es importante dialogar sobre la relación del Estado con el sector energético, de telecomunicaciones, con el sector marítimo, con el sector turístico, con el sector portuario y minero que de alguna manera pudieran ser los puntales para un Estado robusto que tenga la capacidad de mover a Panamá en la dirección correcta”, recalcó.

Aunque algunos piensen que no se puede abordar tantos temas de importancia en un solo diálogo, Pedro Miguel González, se muestra optimista y considera que el diálogo debe ser tan amplio como los actores que concurren y las circunstancias lo exijan.

“Es importante la estatura que debemos tener todos los panameños en este diálogo, principalmente el gobierno, que nos permita llegar a acuerdos estratégicos que nos lleven a un modelo que genere una mejor distribución de los ingresos, una mayor equidad y movilidad de la sociedad”, sostuvo.

El exdiputado piensa que los acuerdos logrados deben ser incluidos en las reformas a la constitución, que además debe revisar el balance entre los poderes del Estado, que fortalezca la institucionalidad, que fortalezca el proceso de descentralización del gobierno y que promueva la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.

Aunque aclaró que, en tal caso que se discutan las reformas constitucionales, el gobierno no impondrá las mismas, sino que serán resultado de los consensos logrados en este gran diálogo. También indicó que el motivo por el que no se ha avanzado en este tema es por la falta de voluntad política y de no de tener claro el norte hacia dónde se quiere dirigir el rumbo de la nación.

González considera que los acuerdos logrados no se concretizarán necesariamente en esta administración, pero sí se puede hacer de forma parcial, lo importante es que estos acuerdos se conviertan en un punto de referencia para los debates en los años siguientes y que se le den seguimiento en las próximas administraciones.

“Cortizo se ha planteado la meta de una transformación que nos permita tener un modelo más justo y equitativo para todos los panameños, esta es la oportunidad. La presión social a partir de enero no dará oportunidad para el fracaso. Lo que no puede ser es que después de esta crisis pretendamos sostener un modelo de desarrollo que ha generado una inequidad extrema”, indicó.

Conciliación a lo interno del partido

Según González, se ha iniciado una nueva etapa de articulación y de alineamiento estratégico dentro del PRD, lo que permitirá alinear, no solo las fuerzas a lo interno del partido, sino también en torno a otros actores sociales.

“A partir de ayer la articulación del partido y del gobierno se hace más fuerte, más sinérgica y la respuesta la verá en los próximos meses”, acotó.