Difundir videos de menores en situaciones de vulnerabilidad acarrea sanciones, advierte Senniaf

La publicación o reproducción de este tipo de contenido representa una intromisión ilegal en la esfera personal del menor.

Ciudad de Panamá/La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) hizo un llamado directo a la ciudadanía para abstenerse de compartir, divulgar o reproducir en plataformas digitales un video que muestra a una persona menor de edad en una situación de extrema vulnerabilidad.

El material, presuntamente vinculado a un intento de autolesión relacionado con un caso de acoso escolar, circula en redes sociales y su difusión activa alertas de protección infantil.

De acuerdo con la institución, la exposición de la imagen de niños, niñas y adolescentes en circunstancias que vulneren su dignidad o permitan su identificación durante contextos de crisis constituye una grave violación de sus derechos fundamentales. Senniaf recuerda que, conforme a la Ley 285 de 2022, toda persona menor de edad tiene derecho al respeto de su intimidad, honra, imagen y vida privada.

La publicación o reproducción de este tipo de contenido representa una intromisión ilegal en la esfera personal del menor. Además, la entidad señala que dicha práctica genera un proceso de revictimización que profundiza el daño emocional y psicológico tanto en la menor afectada como en su entorno familiar.

La ley vigente contempla sanciones económicas significativas para quienes publiquen, reproduzcan, compartan o utilicen imágenes de personas menores de edad que menoscaben su dignidad o afecten su bienestar integral. Estas penalizaciones se aplican sin perjuicio de las acciones legales adicionales que puedan derivarse por la vulneración del derecho a la intimidad y al secreto.