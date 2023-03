Diputado Carles exige respeto al MEF ante falta de pago a funcionarios de la Asamblea

Ciudad de Panamá/Como refuerzo a la denuncia presentada por el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, su colega, el diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, exigió respeto al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para los funcionarios de la Asamblea Nacional que no han cobrado su salario desde hace tres a cuatro meses-

“Si ustedes tienen conflictos internos dentro del PRD resuélvanlos ustedes, pero a los funcionarios de la Asamblea se respeta y se les tiene que pagar en el tiempo que corresponde”, fustigó Carles.

Reafirmó que actualmente en el Órgano Legislativo hay funcionarios que han trabajado desde el día uno que marcan, van a hacer sus funciones y tienen tres a cuatro quincenas que no le pagan.

Ayer, lunes 20 de marzo, el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, denunció que su equipo de trabajo en el hemiciclo legislativo no ha cobrado sus salarios desde enero pasado.

"Quiero hacer un insistente pero respetuoso llamado, porque diputados de la bancada que represento estamos sufriendo.. porque mi equipo de trabajo, que marca biométricamente sus entradas y salidas, desde el mes de enero no han cobrado lo que justificadamente les toca recibir", aseveró Vásquez.

La queja de Vásquez fue expuesta ante el pleno de la Asamblea Nacional, añadiendo que no quisiera pensar que la acción es un intento de asfixiar la labor que viene haciendo su bancada.

Ante lo ventilado el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, respondió que el Gobierno Nacional no ha depositado el presupuesto que le corresponde por Ley a la Asamblea." Lo más triste es que se haga con propósitos electorales", expresó Adames.

Puntualizó diciendo que "aquí no hay presupuesto porque el Gobierno no ha querido darlo para manipular electoralmente la propuesta que ellos consideran que no debe estar y favorecer a la que ellos sí quieren".

Con información Luis Alberto Jiménez