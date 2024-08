Pleno en suspenso para elegir representante de la Asamblea ante la junta directiva del Canal; RM postula al diputado Jackson

Panamá/En una sesión accidentada donde la mayoría de los diputados fue sorprendida, la bancada oficialista de Realizando Metas (RM) impulsó la candidatura de Nelson Jackson Palma como representante de la Asamblea Nacional ante la junta directiva del Canal de Panamá.

La designación cuestionada por varios diputados, obligó a la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda decretar un receso para buscar consenso. Anteriormente, este puesto era ocupado por el diputado perredista Roberto Ábrego, quien renunció al cargo tras buscar la reelección, que no logró.

Así fue la postulación de Jackson Palma

Su postulación se dio después de la ratificación del director Eduardo Carrasquilla, administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, y Javier Suárez, administrador de la Agencia Panamá Pacífico.

Tras la aprobación de una alteración del orden del día, el secretario del Legislativo, Carlos Alvarado, leyó rápidamente la resolución que abrió el proceso de elección del nuevo representante de la Asamblea en la junta directiva del Canal.

Puede leer: Las razones por las que el diputado Roberto Ábrego renunció a la junta directiva del Canal

Fue la diputada Shirley Castañeda, actual presidenta de la Comisión de Credenciales, quien leyó la hoja de vida de su colega, postulándolo como el diputado que representará a la entidad mencionada. "Gracias, señor presidente, queda postulado el señor Nelson Jackson", puntualizó Castañeda.

Rápidamente, el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, refutó la decisión: "No procede. Está fuera de la norma. Esto no procede; ustedes no pueden venir aquí a aprobar un proceso a balazo y violando lo que establece la junta directiva".

Acto seguido, leyó lo que establece el reglamento interno de la Asamblea al respecto. "No podemos avalar este procedimiento porque nos quieren imponer un candidato...", acotó Cedeño, señalando que no han dejado que otras bancadas postulen, aunque no ganen. Castañeda refutó: "El que quiera postular puede postular".

También se levantaron para cuestionar el procedimiento el diputado panameñista José Luis Varela y Francisco Brea, quienes manifestaron que no tenían problemas en apoyar a Jackson, pero que el procedimiento estaba mal. "Yo propongo que las bancadas se reúnan, pospongamos esto 24 horas y que se postulen otras personas...", planteó.

En defensa del procedimiento, el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, señaló que todos los oradores "están fuera de orden". "Los argumentos que acabo de escuchar aquí había que decirlos cuando se votó la alteración del orden del día... Si no reaccionaron en el momento que tenían que reaccionar, eso no es culpa de nosotros".

Durante la postulación, quien dirigía el pleno era el primer vicepresidente Didiano Pinilla. Sin embargo, poco después entró al hemiciclo la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, quien llamó a los jefes de bancada a la presidencia del Legislativo.