Polémica Dirección de Asistencia Social contará con $14.1 millones para 2025

Panamá/La Dirección de Asistencia Social (DAS), que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, a cargo de Juan Carlos Orillac, contará el próximo año con un presupuesto de $14.1 millones.

El Ministerio de la Presidencia es una de las instituciones que dispondrá en 2025 de uno de los mayores presupuestos, con $200,003,012 para ser exactos. Este monto podría deberse a la carga administrativa adquirida en los últimos meses.

Como recordarán, en julio pasado, mediante el Decreto Ejecutivo No. 311 del 3 de julio de 2024, dicho ministerio retomó el control del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de los Programas de Desarrollo Sostenible, que para 2025 tendrá de presupuesto $11, 017, 428.

Además, mediante el Decreto Ejecutivo 478 del 5 de agosto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, la Oficina de Electrificación Rural, anteriormente en el Ministerio de Obras Públicas, pasó a estar nuevamente bajo la administración de este ministerio.

Este traslado de competencias, de acuerdo con el Decreto 478, busca “garantizar una eficiente administración de los proyectos de electrificación en las áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas. Por ello, es viable adscribir la Oficina de Electrificación Rural (OER) al Ministerio de la Presidencia”.

La metamorfosis del DAS

Durante la pasada administración de gobierno, cuando el ministerio estaba en manos de José Gabriel Carrizo, ambos entes fueron retirados de la institución con el fin de aligerar su carga, reordenar administrativamente y descentralizar el Ministerio de la Presidencia, que contaba con varias entidades y secretarías bajo su supervisión.

La DAS, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 775 del 12 de noviembre de 2015, está orientada a combatir la pobreza de manera sostenida y a socorrer a los afectados por desastres naturales o catástrofes provocadas por el hombre. Esta entidad estuvo en el ojo de la tormenta en el gobierno pasado, ya que se habría usado sus fondos para comprar maquinaria, laptops y tablets que luego fueron repartidos por diputados oficialistas.

El DAS sustituyó al cuestionado Programa de Ayuda Nacional (PAN). Por ahora, se desconoce cómo la Presidencia utilizará estos fondos, ya que el ministerio no compareció en las vistas presupuestarias de la Asamblea Nacional, donde los jefes de cartera de los distintos ministerios detallan el uso que le darán a sus presupuestos.

