Director de Aseo reconoce contratos sin refrendo para recolección de basura en San Miguelito

El funcionario destacó su disposición a brindar transparencia y responder cualquier duda de los diputados: “Estoy dispuesto como funcionario público a aclarar cualquier tema que no esté claro y hablar con la verdad, como lo hemos hecho siempre”, señaló Moreno.

Panamá/El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario , Ovil Moreno, comparece ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para dar respuesta a un cuestionario compuesto por 26 preguntas, centradas principalmente en el funcionamiento y operatividad de la institución, especialmente en la recolección de desechos en la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.

En el desarrollo del cuestionamiento salió a relucir la existencia de contratos con empresas privadas para el suministro de equipos compactadores que actualmente atienden la crisis de la basura en el distrito de San Miguelito, sin que hayan sido previamente refrendados por la Contraloría General.

Ovil Moreno dijo que en efecto “no tienen refrendo”, y ante el cuestionamiento del diputado Miguel Campos, justificó la decisión basado en el "artículo 79 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas y el 56”, que se refieren al concepto de urgencia evidente en situación impostergable, que, según dijo, le permite perfeccionar los contratos correspondientes con posterioridad.

Asimismo, sobre el recurso de nulidad presentado por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández frente a la decisión de asumir la recolección de la basura en ese distrito, Moreno indicó que este asunto está en manos de la Corte Suprema de Justicia y prefirió no profundizar. “Nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo: recoger los desechos de los vecinos del distrito. La salud no es opcional, y la recolección oportuna es fundamental para evitar problemas de salud pública”, enfatizó.

El administrador también explicó que cuentan con un plan de acción, que se irá ajustando según avance el servicio: “Hemos identificado más de 250 puntos críticos y ya estamos reparando más de 30, los de mayor prioridad. Seguimos enfocados en cumplir con nuestra responsabilidad”, afirmó.

La comparecencia continúa, con diputados realizando consultas y fuertes señalamientos, especialmente sobre la firma de contratos previos a la llegada del nuevo administrador. Además, se espera la intervención de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien dará su perspectiva sobre la situación del contrato y la prestación del servicio, que según lo indicado podría extenderse por siete años.

A esta hora, la sesión sigue en curso, en un esfuerzo por esclarecer la operatividad de la Autoridad de Aseo y garantizar la eficiencia en la recolección de desechos, un servicio esencial para la salud pública de la población.

Con información de Jocelyn Mosquera.