Documental Panamá dirá presente en el Festival Ícaro de Cine Centroamericano 2026

Las producciones nacionales destacadas en la iniciativa audiovisual formarán parte de la muestra itinerante que recorre el país durante septiembre.

Ciudad de Panamá/Las obras galardonadas en la plataforma de Documental Panamá tendrán una proyección destacada en la nueva edición del Festival Ícaro de Cine Centroamericano. La cita cinematográfica se consolida como un espacio clave para dar visibilidad al talento audiovisual del país y de la región.

Según explicó Shirley Marie Arosemena, representante del Festival Ícaro Panamá, la sede principal del evento estará ubicada en la Universidad de Panamá del 2 al 5 de septiembre. Durante estas fechas se habilitarán tandas diarias a las 3:00 p. m., 5:00 p. m. y 7:00 p. m. con una misma cartelera accesible para el público general.

Dentro del itinerario, una de las jornadas más relevantes será el 5 de septiembre, día en que se proyectarán las producciones panameñas que competirán en la etapa internacional del festival, pautada para realizarse en Guatemala durante el mes de noviembre.

Por su parte, Roberto Enrique King, productor del Festival Ícaro Panamá, resaltó la importancia de las temáticas abordadas por los cineastas locales e istmeños en sus producciones. Realidades como la violencia, los derechos de la mujer, el medio ambiente y la inmigración forman parte central de las propuestas.

King subrayó que el cine centroamericano se encuentra en pleno desarrollo y que la misión fundamental del festival es acercar a la audiencia a contenidos cotidianos y de impacto social que usualmente no se consumen de manera masiva.

Toda la agenda de proyecciones y horarios detallados se encuentra disponible en la plataforma oficial festivalicaropanama.com y en sus canales digitales.