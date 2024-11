Dueños de cisternas no abastecerán con agua potable a hospitales este fin de semana

Propietarios de camiones cisternas aseguran que este fin de semana no apoyarán con el suministro de agua potable a los hospitales debido a los millones de dólares que les debe la institución.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los dueños de carros cisternas que normalmente ofrecen el servicio al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (IDAAN) con el transporte de agua potable a comunidades que no tienen contrato y a los hospitales como plan de contingencia, señalaron que este fin de semana no apoyaran al Idaan con estos centros hospitalarios ante la paralización de la planta Potabilizadora de Chilibre.

"Estamos suspendiendo el servicio y nosotros lamentablemente no le vamos a dar el servicio a los hospitales, ya cuando nos llamaron ellos dijeron que iban entonces a usar los camiones de ellos, principalmente para los hospitales", explicó Víctor Bustamante, dueño de carro cisterna.

El Idaan será el encargado de asumir el plan de contingencia para abastecer de agua potable a los hospitales este fin de semana que se suspenderá el servicio en la capital desde el sábado 9 de noviembre a las 9:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. del domingo 10 de noviembre.

El director de esta entidad dice que busca la forma de hacerle frente a la deuda con los dueños de los carros cisternas.

"Son $51.8 millones que se le adeudan a estos señores todo el 2024. Por falta de partida no se han podido refrendar los contratos por lo tanto los pagos no se han podido gestionar. Ustedes han podido notar que hemos ido a la Asamblea a hacer algunos traslados de partidas que no se han podido realizar tampoco. Para este martes yo debo estar nuevamente en la Asamblea para justificar y sustentar los traslados de partidas para pagar lo que está legalmente constituido", manifestó Rutilio Villarreal, director del Idaan.

Por su parte, Víctor Bustamante, dueño de carro cisterna, indicó que realizarían un paro y suspenderán el servicio hasta que se reúnan con el director del Idaan y se les dé una respuesta sobre todas las cuentas atrasadas.

Para este viernes se tenía prevista una reunión que fue pospuesta hasta el próximo miércoles. La deuda de casi $52 millones de dólares tiene arrastre desde el 2013 y aseguran que durante todo el 2024 se trabajó sin refrendo de la Contraloría.

Con información de Elizabeth González