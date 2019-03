Instituto Comercial Bolívar inicia año escolar en edificio alquilado

Se trata de los Instituto Remón Cantera y Richard Neumann, así como la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, con baja matrícula en el turno de la tarde.

Se informó a TVN Noticias que se podría analizar con el Ministerio de Educación (Meduca) qué medidas se tomarían para posiblemente habilitar a futuro un solo turno.

En tanto, el Instituto Comercial Bolívar ha sido cerrado por la institución y sus estudiantes están recibiendo clases en un edificio contiguo. El alquiler de este edificio sería solo por tres años, la matrícula en este instituto está completa, con mil 200 estudiantes.

Tienen las instalaciones adecuadas, pero hay algunos detalles por ultimar como la instalación de aires acondicionados. Los padres de familia piden se atiendan lo más pronto.

"Nosotros por ahora tenemos problemas con la instalación de los aires, de los abanicos, del comedor que no está adecuado. Tenemos que poner mallas de seguridad para evitar que los chicos puedan correr algún peligro en la hora del recreo. Nos faltan algunos docentes por nombrar. Son situaciones que se pueden resolver en el camino", comentó el director del plantel, Monick Hurtado, a TVN Noticias.

"Nuestra inquietud es que no tenemos fuentes de agua para los muchachos, no tenemos aires en los salones, no tenemos timbre. Hoy iniciamos clases sin timbre, sin agua y muchas cosas que hacen falta. Nuestra inquietud es que nos den solución a nuestras quejas porque aquí los beneficiados son los estudiantes", expresó Itzel Mendoza de la asociación de padres de familia.

Con información de Luis Carlos Velarde.