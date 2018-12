Más de 30 mil estudiantes han desertado este año del sistema escolar panameño

Lo que más le preocupa a Karina Herrera, de la Confederación de Padres de Familia, es que cada vez más niños dejan la escuela primaria. Las razones son diversas, pero en su mayoría guardan relación con problemas económicos o riesgo social.

A pesar de que aún no ha concluido el año lectivo 2018, los índices de deserción de estudiantes del sistema educativo no disminuye, por el contrario, se espera un cierre escolar con más niños y jóvenes fueras de las aulas, explicó Herrera a TVN Noticias.

Ante este panorama, salta la pregunta de la efectividad de la Beca Universal, cuya meta es poder mantener la mayor cantidad de estudiantes en los centros educativos.

Herrera resaltó que aunque no puede asegurar que la Beca Universal esté teniendo un alto impacto en la vida de los estudiantes y sus familias, su uso debe ser modificado, ya que los estudiantes fracasan los dos primeros trimestres para recuperarse en el tercero y obtener así todos los cheques.

“No me atrevería a decir que no ha funcionado, quizás en un 60% a 70%. Lo que nos preguntamos es en el uso y es lo que tenemos que reglamentar. Tiene que haber algo que estimule al estudiante a estudiar, la plata que un estudiante recibe por la excelencia versus uno que gana 3.0 no es mucho, y eso tiene que ser revisado”, cuestionó Herrera.

Retos

Aún quedan muchos retos por superar en el sistema educativo panameño, principalmente por las brechas entre aquellos que estudian en escuelas oficiales versus los que están en escuelas particulares.

Herrera ve con optimismo que luego de haberse pactado el Compromiso Nacional por la Educación, se establezcan nuevas estrategias y lineamientos a favor de la educación en el país.

Para que eso se logre, se requiere más actualizaciones para los docentes, así como infraestructuras adecuadas, se deben eliminar las escuelas rancho y evitar la carencia de docentes.