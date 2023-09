¡Somos educadores no mendigos! exigen a Meduca el pago de salarios adeudados

Ciudad de Panamá/Cansados de esperar que se les paguen sus quincenas, educadores en condición interina o temporal hasta finalizar el año (THFA); fueron a protestar este miércoles en la sede del Ministerio de Educación (Meduca) en cárdenas.

Aseguran que hay educadores que tienen hasta seis meses sin cobrar y a otros se les adeuda su décimo, el mes de agosto y la primera quincena de septiembre que debió ser cancelado ayer.

"Estamos reclamando el pago completo de nuestros servicios que hemos ofrecido desde marzo", explicó Liseth Buitrago.

Explicaron que han sostenido varias reuniones con la ministra de Educación y otras autoridades y la respuesta ha sido "que no hay dinero y se han estado manejando a través de partidas extraordinaria".

Otra de las manifestantes detalló que a quienes no se les han pagado, no pueden asistir a la Caja de Seguro Social (CSS) porque no cuentan con las fichas y no aparecen en el sistema como asegurados.

Meduca responde

En tanto, la viceministra administrativa de Educación, Rosa Argüelles, aseguró, que "el Meduca ha hecho todos los esfuerzos para cumplir con los pagos, de hecho se han dado varios traslados de partida, para cumplir con los acuerdos que el ministerio ha llegado con ellos".

Argüelles reconoció que "habido un deface y se debe a que el ministerio en razón de cumplir con los gremios en mesa de acuerdos, pagando por ejemplo, deudas que se tenían pendientes de administraciones anteriores ha tenido que utilizar, por ejemplo, ahorros del ministerio y eso va alterando de alguna medida el presupuesto", acotó.

Finalmente la viceministra, señaló que "desconoce porque tienen que recurrir a estas medidas de paro, cuando ellos saben perfectamente que se les ha estado pagando".

Con información de Nicanor Alvarado