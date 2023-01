¿En qué se parecerán las elecciones del 2024 con las de 1968?

Ciudad de Panamá, Panamá/La situación interna de los partidos políticos tradicionales y la situación judicial del expresidente Ricardo Martinelli, que se perfila como uno de los favoritos para el cargo de Presidente de la República en el próximo quinquenio, establece un panorama político no tan claro en un año preelectoral donde se debe definir la oferta electoral para las elecciones generales del 2024.

Para el analista político José Eugenio Stoute, lo que está ocurriendo es “el anuncio de unas elecciones que van a ser peores que las de 1968”, debido a que la situación de crisis en los colectivos como el Partido Revolucionario Democrático (PRD) es muy grave, así como la declaración del expresidente Martinelli como “persona especialmente corrupta”, tendrá un impacto político y condicionan el periodo electoral.

Todo dirigente, que se precie de serlo, debe tener algo claro, no hay partido que este por encima de los intereses del país y no hay partido que pueda sobrevivir sin democracia. pic.twitter.com/yr8ajjQzwq — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) 29 de enero de 2023

De acuerdo con Stoute, existe una desidealización de la sociedad y fundamentalmente de los instrumentos políticos, ya que, es inexplicable que haya personas que dicen que quieren ser diputados o presidente, pero no dicen para qué, ni cómo, algo que para él no cambiará porque no hay un programa, y de aparecer algo será adecuado a las conveniencias electorales posteriores a la legalización de la candidatura.

Sobre las posibles aspiraciones de Martín Torrijos, el analista indicó que según Pedro Miguel González, es el que mejor se posiciona dentro del partido, lo que significa que tiene una corriente a su favor, señalando que las declaraciones hechas por Torrijos son un rompimiento con lo que actualmente sucede en el colectivo y reclama la ideología torrijista, por lo que se puede pensar en una participación política fuera del PRD.

“Yo no creo que de verdad Torrijos esté pensando en participar en una elección dentro del PRD y no creo yo que si él lanzara una candidatura desde fuera del PRD se viera como una traición a lo que hizo su padre, sino al contrario, una fidelidad a lo que hizo su padre”, recalcó.

Mientras que, en cuanto a José Gabriel Carrizo, dijo que será el candidato presidencial del PRD, al menos de que algo sorprendente ocurra debido a que en política todo es posible.

No obstante, recordó que en Panamá nunca un partido repite en el poder, ni siquiera aquellos que contaban de aceptación y esa es una tradición electoral, es “sacarse el clavo”, por lo que el PRD tendría que enfrentarse a ese obstáculo.

“Hasta ahora estamos viendo el candidato oficial, a partir del lunes veremos el candidato legal. José Gabriel Carrizo ha sido candidato permanentemente y ha actuado como candidato permanentemente, esta es una situación muy llamativa en la política panameña”, dijo Stoute sobre las aspiraciones de Carrizo, lamentando la situación.

Futuro de Realizando Metas

Stoute asegura que el expresidente Ricardo Martinelli será presentado como candidato oficial por el partido Realizando Metas, esto pese a las situaciones delicadas legales que enfrenta en Estados Unidos y España, por lo que buscará desesperadamente ser candidato triunfante, lo que ve difícil porque los obstáculos legales seguirán creciendo.

Señaló que ya es tarde para las intenciones de Martinelli de estrechar lazos con Estados Unidos, ya que, este país tomó su posición de dureza y rechazo contra el exmandatario por innumerables razones.