Elecciones del PRD: Panay califica de 'error estratégico' reservar cargos de elección popular

Ciudad de Panamá, Panamá/El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se prepara para llevar adelante las elecciones primarias internas para definir su oferta electoral de cara a los comicios del 2024, todo esto en medio de pugnas internas por la reserva de algunos puestos de votación popular, contrario a lo que dicta su estatuto.

Quibian Panay, vocero del PRD, recordó que desde finales de los años 90, el partido adoptó la iniciativa de llevar todos sus cargos de elección a primarias, sin embargo, actualmente se encuentran en una situación compleja, por lo que tal vez se deban buscar mecanismos que les permitan elegir candidatos realmente identificados con una línea y una ideología política.

En el @prdespanama no hay elecciones de a dedo, nadie tiene su curul garantizada, las reservas sólo se darán ante una alianza, si no se pudiera llegar a esa alianza, se tendría que ir a una elección por primaria o por asamblea de corregimiento tal como lo indica nuestro estatuto pic.twitter.com/52OXSyaclc — Benicio Robinson (@BenicioRobinson) 22 de enero de 2023

No obstante, explicó que, aunque no se han discutido ni revisado los estatutos que obligan las elecciones primarias en todos los cargos, la Ley permite una excepción en caso de que se generen alianzas, en ese sentido, parece que se está usando esa excepción para garantizar que algunos dirigentes no tengan que ir a elecciones primarias.

“Me parece que es un error, no solo para el partido en general, para la democracia y para esos dirigentes que están buscando un mecanismo que no les permite ir a primarias. Pensar que no ir a procesos electorales internos, mientras que en todo el país otros dirigentes van a ir a estos procesos internos, sustraerse de este proceso creo que es un error”, destacó Panay.

Comentó que la Alcaldía de Panamá, que también se va a reservar, en su opinión es un error, señalando que la gestión actual no está orientada al proyecto político del torrijismo.

Indicó que, pese a los escoyos durante esta administración, el PRD tiene mucha relevancia en la capital, asegurando que el colectivo puede presentar una mejor oferta.

“Cuando nos preocupamos solo por el tema electoral, de ver quiénes van a ser nuestros candidatos o quienes tienen opción de ganar, y no vemos un proyecto político de llevar hacia adelante el país, creo que nos estamos equivocando”, manifestó.

Reiteró que la reserva de cargos de elección popular es un error estratégico que afectará al partido y al sistema democrático interno.

Hizo un llamado a la dirigencia del partido a nivel nacional a avocarse en una discusión política que los lleve a entrar en un proceso de reorganización política del partido, a definir una oferta electoral comprometida con el proyecto ideológico del PRD y el torrijismo que es tener un país más equitativo, por lo que, a su juicio, tener figuras que no persiguen ese proyecto es un error.