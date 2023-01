La ‘playlist’ de Noriega, las canciones que usó EEUU para atormentar al dictador y que están en Spotify

El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos desató una sangrienta invasión militar a Panamá, utilizando una fuerza de alrededor de 30 mil soldados, y con la orden del entonces presidente estadounidense George H. W. Bush.

El fin de la campaña militar llamada “Operación Causa Justa”, era capturar a un antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y dictador panameño, Manuel Antonio Noriega Moreno.

Ante el infierno causado por las tropas de Estados Unidos con la invasión a Panamá y su inevitable avance para capturarlo, Noriega decidió refugiarse en la Nunciatura, la embajada del Vaticano, ubicada en el sector de Paitilla, en la capital.

Cuando el general se refugió en la embajada del Vaticano, las tropas estadounidenses pusieron música rock, una serie de canciones que atormentaron al dictador y se cree firmemente que fueron claves para conseguir que saliese de la sede diplomática.

Se conoce que el general Noriega era un fiel amante de la música clásica, por lo que colocar música rock de AC/DC, The Clash o Guns N’Roses, por altavoces, día y noche, era torturante.

Las tropas de Estados Unidos no podían ingresar por la fuerza a la Nunciatura para sacar a Noriega. Esto hizo poner en marca la llamada Operation Nifty Package (Operación Paquete Genial). Se instalaron unos enormes altavoces y los conectaron a la señal de la estación de la radio militar estadounidense en la Zona del Canal.

La emisora del Comando Sur, SouthCom Network (SCN), reemplazó su programación habitual, de boletines informativos y la música ligera, y colocó música más agresiva: Jimmy Hendrix y Slash, los alaridos de Axl Rose y Jim Morrison, Black Sabbath y Judas Priest, y enfermizas melodía de Never Gonna Give You Up, de Rick Astley.

Durante 24 horas, por casi 10 días, está fue la descarga musical del ejército de Estados Unidos contra Noriega. Sólo el 25 de diciembre de 1989, se detuvo el rock para dar pasos canciones navideñas.

Sin embargo, está estrategia llegó a oídos del presidente George H.W. Bush y el jefe de estado Colin Powell, ambos la repudiaron.

Para el 28 de diciembre, diplomáticos, católicos en los Estados Unidos y funcionarios del Vaticano habían deplorado la práctica como un torpe esfuerzo para hostigar a Noriega que infligió un estrés innecesario al nuncio papal y a su personal", dice un informe.

"El presidente Bush consideró que la táctica era políticamente vergonzosa e 'irritante y mezquina", señala el mismo informe.

Al día siguiente, las tropas en Paitilla fueron obligadas a apagar la radio y los altavoces, aunque los soldados consideraron que Noriega había recibido el mensaje.

El 3 de enero del año 1990, el representante del Vaticano le dijo a su invitado que debía marcharse, porque no aguantaba más todo aquello. Así, Noriega salió caminando y se entregó a las tropas estadounidenses.

Y aunque suene fantástico este relato, la “playlist” de Noriega sí existe, sigue vigente y cientos de usuarios la escuchan en la plataforma musical Spotify.

Creadores de “playlist”, como por ejemplo, Owen Scott Heacock o Andrew Wenzhonh Jiang han subido a la plataforma más de 100 canciones de la lista de Noriega, como títulos como “The playlist that broke Manuel Noriega” o “Operation Nifty Package – The Noriega Playlist”. Esta puede ser escuchada al completo en un promedio de 7 horas.

Para los amantes del rock, lista de reproducción de Noriega se ha convertido en una de las más escuchadas de Spotify. Ingrese aquí para conocer la diversas lista en Spotify sobre las canciones que se utilizaron para tortura los oídos de Noriega.

Aquí las canciones que componen el “playlist” de Noriega

(You’ve Got) Another Thing Coming — Judas Priest

50 Ways to Leave Your Lover — Paul Simon

All Over But The Crying — Georgia Satellites

All I Want is You — U2

Big Shot — Billy Joel

Blue Collar Man — Styx

Born to Run — Bruce Springsteen

Bring Down the Hammer — Georgia Satellites

Change — Tears for Fears

Cleaning Up The Town — The Bus Boys

Crying in the Chapel — Brenda Lee

Dancing in the Streets — David Bowie

Danger Zone — Kenny Loggins

Dead Man’s Party — Oingo Boingo

Don’t Look Back — Boston

Don’t Fear the Reaper — Blue Oyster Cult

Don’t Close Your Eyes — Kix

Eat My Shorts — Rick Dees

Electric Spanking of War Babies — Funkadelic

Feel a Whole Lot Better (When You’re Gone) — Tom Petty

Freedom Fighter — White Lion

Freedom, No Compromise — Little Steven

Ghost Rider — The Outlaws

Give It Up — KC and the Sunshine Band

Gonna Tear Your Playhouse Down — Paul Young

Guilty — Bonham

Hang ‘Em High — Van Halen

Hanging Tough — New Kids on the Block

Heavens on Fire — KISS

Hello, It’s Me — Todd Rundgren

Hello, We’re Here — Tom T Hall

Helter Skelter — The Beatles

I Fought The Law and the Law Won — Bobby Fuller

If I Had a Rocket Launcher — Bruce Cochran

In My Time of Dying — Led Zeppelin

Iron Man — Black Sabbath

It Keeps You Running — Doobie Brothers

Judgment Day — Whitesnake

Jungle Love — Steve Miller Band

Just Like Jesse James — Cher

Mayor of Simpleton — XTC

Midnight Rider — Allmond Brothers Band

Mr Blue — The Fleetwoods

Naughty Naughty — Danger Danger

Never Gonna Give You Up — Rick Astley

Never Tear Us Apart — INXS

No Particular Place to Go — Chuck Berry

No More Mister Nice Guy — Alice Cooper

No Alibis — Eric Clapton

Now You’re Messin’ With an SOB — Nazareth

Nowhere Man — The Beatles

Nowhere to Run — Martha and the Vandelas

One Way Ticket — George Thorogood and the Destroyers

Panama — Van Halen

Paradise City — Guns N’ Roses

Paranoid — Black Sabbath

Patience — Guns N’ Roses

Poor Little Fool — Ricky Nelson

Prisoner of the Highway — Ronnie Milsap

Prisoners of Rock and Roll — Neil Young

Refugee — Tom Petty

Renegade — Styx

Rock and a Hard Place — The Rolling Stones

Run to the Hills — Iron Maiden

Run Like Hell — Pink Floyd

Screaming for Vengeance — Judas Priest

She’s Got a Big Posse — Arabian Prince

Shot in the Dark — Ozzy Osbourne

Stay Hungry — Twisted Sister

Taking It To The Streets — Doobie Brothers

The Party’s Over — Journey

The Race is On — Sawyer Brown

The Pusher — Steppenwolf

The Long Arm of the Law — Warren Zevon

The Star Spangled Banner — Jimi Hendrix

The Secret of My Success — Night Ranger

They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa! — Napoleon XIV

This Means War — Joan Jett and the Blackhearts

Time is on My Side — Rolling Stones

Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die — Jethro Tull

Voodoo Child — Jimi Hendrix

Wait for You — Bonham

Waiting for a Friend — Jimi Hendrix

Wanted Dead or Alive — Bon Jovi

Wanted Man — Molly Hatchet

War Pigs — Black Sabbath

We Didn’t Start the Fire — Billy Joel

We Gotta Get Out of This Place — The Animals

Who Will You Run To? — Heart

You Send Me — Sam Cook

You Shook Me All Night Long — AC/DC

You Hurt Me (And I Hate You) — The Eurythmics

You Got Lucky — Tom Petty

Your Time is Gonna Come — Led Zeppelin

Youth Gone Wild — Skid Row

